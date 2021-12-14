Fırtınadan kaçana kovulma tehdidi

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 14.12.2021 - 11:04 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 11:33
ABD’nin Kentucky eyaletinde yer alan mum fabrikasının çalışanları, denetçilerin kendilerine yaklaşan fırtınalardan korunmak için vardiyalarını erken bırakırlarsa kovulacaklarını söylediklerini açıkladı.
Mayfield Tüketici Ürünleri tesisine bağlı fabrikada kentte meydana gelen hortum felaketi esnasında sekiz kişi öldü, sekiz kişi ise kayboldu. Yerel haber kuruluşu WLEX-TV, fabrikadaki arama kurtarma çalışmalarının pazartesi günü geç saatlerde sonlandırıldığını açıkladı.
Bununla birlikte söz konusu fabrika, 70’ten fazla insanın ölümüne yol açan afetten en çok etkilenen yerler arasındaydı.
Fabrikada acil durum sirenleri yerel saat ile 17:30 civarında çalmaya başladı. NBC News'in bildirdiğine göre, fabrikadaki en az 15 çalışan, yaklaşan hortumdan dolayı evlerine sığınmak için erken ayrılmak istedi. Dört çalışan, yöneticilerin taleplerini görmezden geldiğini ve hatta işçilere erken ayrılmaları halinde muhtemelen kovulacaklarını söylediklerini iddia etti.
Mum fabrikasının 21 yaşındaki çalışanı McKayla Emery, NBC News'e verdiği demeçte, "Ayrılırsanız, kovulma ihtimaliniz çok daha yüksek’ dediler. Bunu kendi kulaklarımla duydum” diye konuştu.
Diğer taraftan habere göre, bazı işçiler denetçilerin uyarılarına rağmen erken ayrıldı. NBC News, ayrıca Cuma günü fabrikada kalan çalışanlara ekstra tazminat teklif edilip edilmediğinin belli olmadğını bildirdi.
Fabrikanın diğer bir çalışanı olan Haley Condor, Emery'nin iddialarını destekleyerek, gece vardiyasında çalışan yaklaşık 15 kişinin ilk acil durum alarmının ardından eve erken gitmek istediğini söyledi.
Condor, ekip liderlerinin başlangıçta çalışanlara güvenlik önlemleri nedeniyle ayrılamayacaklarını söylediğini ve ilk acil durum alarmının ardından saat 17.30 civarında çalışanların banyolarda ve koridorlarda bir araya gelmesini sağladığını söyledi. Condor, NBC News'e verdiği demeçte, ilk uyarının geçiştirilmesinin ardından, tehlikenin ortadan kalktığı varsayımıyla çalışanların işe geri gönderildiğini söyledi.
Öte yandan, ilk alarm zili ile 21:00’den sonra çalan ve yıkımın en ağırına neden olan devasa kasırganın geldiğini gösteren ikinci alarm zili arasında yaklaşık dört saat geçti.
Diğer iki çalışan Latavia Halliburton ve Mark Saxton da kendilerine erken ayrılma seçeneğinin verilmediğini söyledi.
Mayfield Tüketici Ürünleri sözcüsü Bob Ferguson ise çalışanların iddialarını "kesinlikle gerçek dışı" olarak niteleyerek reddetti.
Ferguson, “Covid-19 pandemisi başladığından beri bir politikamız vardı. Çalışanlar istedikleri zaman ayrılabilirler ve ertesi gün tekrar gelebilirler" diye konuştu.
Ferguson ayrıca, yöneticilerin çalışanlara erken ayrılmaları halinde kovulma riskiyle karşı karşıya olduklarını söylediklerini de yalanladı. Güvenlik protokollerine uyulduğunu vurguladı.
Diğer taraftan geçen pazar günü, mum fabrikasının bir sözcüsü, kasırganın esnasında fabrikada olduğuna inanılan 110 kişiden sekizinin öldüğünü, diğer sekiz kişiden ise haber alınamadığını söyledi.
Kokulu mum üreten tesis, yıkıcı fırtınalar nedeniyle tamamen yerle bir oldu. Olay yerinden gelen drone fotoğrafları, moloz ve enkazdan başka bir şey kalmadığını gösterdi.