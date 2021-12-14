Fırtınadan kaçana kovulma tehdidi

Öte yandan, ilk alarm zili ile 21:00’den sonra çalan ve yıkımın en ağırına neden olan devasa kasırganın geldiğini gösteren ikinci alarm zili arasında yaklaşık dört saat geçti.

Diğer iki çalışan Latavia Halliburton ve Mark Saxton da kendilerine erken ayrılma seçeneğinin verilmediğini söyledi.