ABD'de ICE'a talimat, "Sadece suçluları hedef alın"

Reuters'ın aktardığına göre üst düzey bir ICE yetkilisinin e-posta ile gönderdiği talimatlarda "Provokatörlerle iletişim kurmayın ve temas etmeyin. Durumu alevlendirmekten başka bir amacı yok. Kimse diğerini ikna edemeyecek. Tek iletişim, memurların emir vermesi olmalıdır." deniliyor. Bu talimatname hangi tür eylemlerin emirleri tetikleyeceğini veya emirlerin yerine getirilmemesi durumunda memurların ne yapması gerektiğini ise açıklamıyor.

Yönergede, memurların yalnızca daha önce suç kaydı olan göçmen suçluları hedefleyebileceği ifade edildi. "Suç kaydı olan yabancılara yönelik hedefli uygulamaya geçiyoruz. Bu, sadece mahkumiyetleri değil, tutuklamaları da içeriyor. Tüm hedeflerin suç bağlantısı olmalıdır." denildi.

İddia edilen yeni yönergeye göre, ICE memurları halka emir verebilmeleri ve "tutuklama sürecinin her adımını sözlü olarak bildirmeleri" için megafon taşıyacaklar.

Beyaz Saray'dan bir yetkilinin, "Minnesota'daki operasyonların en etkili şekilde nasıl yürütüleceği konusunda devam eden görüşmeler var. Resmi olarak yayınlanana kadar hiçbir yönerge nihai olarak kabul edilmemelidir." dediği kaydedildi.