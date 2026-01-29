ABD'de ICE'a talimat, "Sadece suçluları hedef alın"
29.01.2026 14:06
Reuters
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri, ya da kısaca bilinen isimleriyle ICE'a "provokatörlerle" temastan kaçının uyarısı geldi. Müdahalelerde iletişim için megafon kullanılacak.
"PROVOKATÖRLERLE TEMASTAN KAÇININ"
Reuters'a göre özellikle Minnesota'da görev yapan ve son dönemde 2 ABD vatandaşını vurarak öldüren ICE ekiplerine nasıl davranmaları konusunda bir talimatname geldi. Buna göre ICE'a "provokatörlerle" temasa geçmekten kaçının talimatı verildi.
Minneapolis'te iki ABD vatandaşının öldürülmesinin ardından ICE operasyonlarının nasıl ne devam edeceği bir merak konusuydu.
Yeni talimatlarla ICE memurlarının yalnızca suçlamaları ya da mahkumiyetleri olan göçmenleri hedef almalarını emrediliyor.
"KİMSE DİĞERİNİ İKNA EDEMEYECEK. SADECE SUÇ KAYDI OLANLARI HEDEF ALIN"
Reuters'ın aktardığına göre üst düzey bir ICE yetkilisinin e-posta ile gönderdiği talimatlarda "Provokatörlerle iletişim kurmayın ve temas etmeyin. Durumu alevlendirmekten başka bir amacı yok. Kimse diğerini ikna edemeyecek. Tek iletişim, memurların emir vermesi olmalıdır." deniliyor. Bu talimatname hangi tür eylemlerin emirleri tetikleyeceğini veya emirlerin yerine getirilmemesi durumunda memurların ne yapması gerektiğini ise açıklamıyor.
Yönergede, memurların yalnızca daha önce suç kaydı olan göçmen suçluları hedefleyebileceği ifade edildi. "Suç kaydı olan yabancılara yönelik hedefli uygulamaya geçiyoruz. Bu, sadece mahkumiyetleri değil, tutuklamaları da içeriyor. Tüm hedeflerin suç bağlantısı olmalıdır." denildi.
İddia edilen yeni yönergeye göre, ICE memurları halka emir verebilmeleri ve "tutuklama sürecinin her adımını sözlü olarak bildirmeleri" için megafon taşıyacaklar.
Beyaz Saray'dan bir yetkilinin, "Minnesota'daki operasyonların en etkili şekilde nasıl yürütüleceği konusunda devam eden görüşmeler var. Resmi olarak yayınlanana kadar hiçbir yönerge nihai olarak kabul edilmemelidir." dediği kaydedildi.
HEDEF GERİLİMİ AZALTMAK
ICE'ın tutumuna yönelik değişiklik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Minneapolis'teki gerilimi azaltmayı hedeflediğini söylemesinin ardından geldi. ICE memurları önce Renee Good isimli ABD vatandaşını aracında vurarak öldürmüştü. Bu olaya tepki olarak yapılan protestoların birinde de Alex Pretti isimli hemşire dolu silahı olduğu gerekçesiyle yine ICE ekiplerince öldürülmüştü.
ICE gerilimini azaltmak adına yönetim, ICE komutanı Gregory Bovino'nun da görevini değiştirmişti. Bovino'nun görevinin değiştirilmesi ve yeni görece ılımlı yönergeyle gerilimin azaltılması hedefleniyor.