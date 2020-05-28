ABD'de ikinci dalga hazırlığı: Nüfusun üçte ikisine grip aşısı

ntv.com.tr 28.05.2020 - 13:56 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 13:58
Sahip olduğu yaklaşık 1 milyon 750 bin vaka ve 100 bini aşkın ölümle yeni tip corona virüs(Covid-19) pandemisinin merkezi olan ABD’de, eczane zincirleri, sonbahar başladığında ikinci bir corona virüs enfeksiyonu dalgasına denk gelecek on binlerce grip vakasını önlemek için milyonlarca doz grip aşısı hazırlıyor.
CVS Health Corp, Rite Aid Corp, Walmart Inc ve Walgreens Boots Alliance’tan yapılan açıklamada, grio aşısına artan talebi karşılayabilmek için hazırlık yapıldığı açıklandı.