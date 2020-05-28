ABD'de ikinci dalga hazırlığı: Nüfusun üçte ikisine grip aşısı

Sahip olduğu yaklaşık 1 milyon 750 bin vaka ve 100 bini aşkın ölümle yeni tip corona virüs(Covid-19) pandemisinin merkezi olan ABD’de, eczane zincirleri, sonbahar başladığında ikinci bir corona virüs enfeksiyonu dalgasına denk gelecek on binlerce grip vakasını önlemek için milyonlarca doz grip aşısı hazırlıyor.