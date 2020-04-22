ABD'de ikinci dalga korkusu: Daha zor geçecek

Corona virüsle mücadelede henüz düzlüğe çıkamayan ABD'yi ikinci dalga korkusu sardı. İkinci dalganın kışın grip mevsimine denk geleceğini belirten ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi Direktörü, "Bizi daha zor günler bekliyor" açıklaması yaptı.
Abone ol
Paylaş
NTV 22.04.2020 - 12:42| Son Güncelleme : 22.04.2020 - 12:50
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, ikinci dalga coronavirüs salgınının çok daha kötü geçebileceği uyarısında bulundu.
Açıklama merkezin direktörü Robert Redfield'den geldi. Redfield, ikinci dalga corona virüs salgınının kış aylarında "grip mevsimine" denk geleceğine dikkat çekti.
"Grip salgınıyla corona virüs salgınını aynı anda yaşayacağız" diyen Redfield "İki eşzamanlı solunum salgınının olması sağlık sistemi üzerinde büyük bir yük getirecektir" ifadelerini kullandı.
ABD'nin ikinci dalgayla başa çıkmasının halihazırda yaşanan salgından bile daha zor geçebileceğini söyledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.