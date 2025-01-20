ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu

ABD'de Donald Trump, yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak koltuğuna oturdu. Trump eşi Melania Trump törenden önce kilisede dua etti. Ardından Trump çifti Beyaz Saray'a hareket etti. Beyaz Saray'da Joe Biden Donald Trump'ı kapıda karşıladı. Joe Biden ile Beyaz Saray'da çay içen Trump ardından ABD Kongresi Binası'na geçti. Ardından Kongre Binası'nda yapılan yemin töreniyle Trump ABD Başkanlık koltuğuna oturdu. Trump'ın merakla beklenen konuşması "ABD'nin altın çağı şimdi başlıyor. Artık herkes bize saygı gösterecek" sözleriyle başladı.

ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 1

ABD'de 5 Kasım 2024 seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump, yemin ederek ABD'nin başkanlık koltuğuna oturdu.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 2

Donald Trump'ın yemin töreni, Kongre’de sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşmesi yüzünden 1985’te Ronald Reagan’ın yemin töreninden sonra ilk kez kapalı mekanda yapılıyor.

ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 3

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump yemin töreni öncesi Beyaz Saray yakınındaki bir kilise ayine katıldı. Trump çifti daha sonra Beyaz Saray'a doğru yola çıktı.

ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 4

Trump çifti, Beyaz Saray kapısında Joe Biden ve eşi tarafından karşılandı.

ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 5

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden ve seçilmiş yeni başkanı Donald Trump bir süre ayaküstü konuştu.

ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 6

İki lider fotoğraf çekiminden sonra Oval Ofis'e geçti. 

Karşılamada Melania Trump'ın Beyaz Saray'a girerken gülümseyerek şapkasını tutması dikkatlerden kaçmadı.

ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 7

Donald Trump yemin töreni öncesi Beyaz Saray'a doğru giderken yoğun güvenlik önlemi alındı.

ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 8

Törende ABD'nin hayattaki eski başkanları yan yana eşleriyle birlikte yar aldılar.

ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 9

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai ve Elon Musk'un da aralarında bulunduğu iş dünyasından ünlü konuklar, Kongre Binası'ndaki törene katıldı.

ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 10

Donald Trump, Başkanlık yemin töreni için dün Washington'a geldi. Trump'ın uçağı Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'na indi.

ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 11

Trump ve Melania Trump'ın ev sahipliği yaptığı kutlamada ABD'li vatandaşlar havai fişek gösterisini izlemek için Trump Ulusal Golf Kulübü (Trump National Golf Club) dışında toplandı.

ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 12

Ayrıntılar geliyor...

ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 13
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 14
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 15
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 16
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 17
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 18
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 19
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 20
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 21
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 22
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu - 23
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