ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturdu
ABD'de Donald Trump, yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak koltuğuna oturdu. Trump eşi Melania Trump törenden önce kilisede dua etti. Ardından Trump çifti Beyaz Saray'a hareket etti. Beyaz Saray'da Joe Biden Donald Trump'ı kapıda karşıladı. Joe Biden ile Beyaz Saray'da çay içen Trump ardından ABD Kongresi Binası'na geçti. Ardından Kongre Binası'nda yapılan yemin töreniyle Trump ABD Başkanlık koltuğuna oturdu. Trump'ın merakla beklenen konuşması "ABD'nin altın çağı şimdi başlıyor. Artık herkes bize saygı gösterecek" sözleriyle başladı.
ABD'de 5 Kasım 2024 seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump, yemin ederek ABD'nin başkanlık koltuğuna oturdu.