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ABD'de insanlık dramına rağmen Trump geri adım atmıyor

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ABD'de Trump yönetiminin göçmen politikası Meksika sınırında insanlık dramına yol açıyor. Trump'ın "sıfır tolerans" politikası sebebiyle kaçak göçmen ailelerinden koparılan çocukların sayısı hızla artıyor. Eleştiri oklarının hedefindeki Başkan Trump ise geri adım atmıyor. Her gün 250 çocuk ailesinden zorla alınıyor. Ailelerinden ayrılan çocuk sayısı 11 bine ulaştı.

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    ABD-Meksika sınırında ABD güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan göçmenler Teksas eyaletindeki göçmen toplama merkezlerine götürülüyor.
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    Küçük çocuklar ailelerinden ayrı kafeslerde tutuluyorlar. İnce battaniyelere sarınıp endişe ile bekliyorlar.
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    Çaresiz ve korku içindeki bu çocukların tek suçu ise ailelerinin sığınmacının olması.
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    ABD Başkan Donald Trump'ın göçmen poltikası sebebiyle ABD’nin Meksika sınırındaki insanlık dramı devam ediyor. Ülkeye kaçak girerken tutuklanan ailelerin yanından alınan çocukların sayısı 11 bini geçti.
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    ABD'li yetkililer günde 250 çocuğun toplama merkezlerine ulaştığını belirtiyor. Çocukların kafeslerde tutulduğu daha sonra çadır kamplara götürüldüğü ifade ediliyor.
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    Basına yansıyan görüntüler ABD'de tepkilere yol açıyor. ABD'nin birçok kenti protesto gösterilerine sahne oldu.
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    Trump yönetimini çocuk kaçırmakla suçlayan protestocular "aileleri ayırmayın" ve "sınırdışına son" sloganları attı.
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    ABD Başkanı Donald Trump'a Demokrat senatörler de tepki gösteriyor.
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    ABD Kongre liderleriyle göç politikasını görüşen ABD Başkanı Donald Trump ise geri adım atmadı. Trump, "Bu yasalar on yıllardır bozuktu ama harika bir toplantı yaptık" dedi.
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    ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'da protestocuların hedefinde. Sessions'un yemek yediği restoranı basan eylemciler "yazıklar olsun" sloganları attı.
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    ABD'li senatörler, ailelerin ayrılmasının Trump'ın kararıyla derhal değişebilecek bir uygulama olduğunu savunuyor.

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    Cumhuriyetçiler ise, aileilerin bir arada tutulması için acilen bir kanun çıkarılması için çalıştıklarını söylüyor.
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    Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu "sıfır tolerans" politikası ile Meksika üzerinden ABD'ye girmeye çalışırken yakalanan aileler birbirinden ayrılıyor.
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    Yetişkinler, gözaltına alınıyor ve haklarında ülkeye yasadışı girmekten dava açılıyor. Bu süreçte çocuklarsa ailelerinden ayrı bir şekilde tutuluyor.
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