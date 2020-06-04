ABD'de ırkçılık karşıtı "George Floyd protestoları" 9. gününde

Yasak nedeniyle polis, Brooklyn köprüsünden kente girişleri kapatırken, Manhattan’da saat 20.00’den sonra dağılmak istemeyen göstericilere de coplarla müdahale etti, en az 10 kişiyi gözaltına aldı.

Manhattan’ın doğu yakasında, 3. Cadde ile 50. sokakta, sokağa çıkma yasağına karşı polise diz çökerek ve ellerini havaya kaldırarak barışçıl bir şekilde direnmeye çalışan diğer bir grup ise yağmurun başlamasıyla dağıldı.

Manhattan adası dışında gün içinde Brooklyn’de, Williamsburg’da, Staten Island’da 50 ila 100 kişilik gruplar halinde gösteriler de düzenlendi.

ABD'nin diğer eyalet ve şehirlerinde çarşamba günü yapılan diğer protestolar da çoğunlukla barışçıl geçti.