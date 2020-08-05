ABD'de Isaias Kasırgası 6 can aldı

ABD'yi etkisi altına alan Isaias Kasırgası, şiddetini kaybederek tropikal fırtına halini alırken, kasırganın yol açtığı hortum nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 kişi yaralandı. 2.7 milyon ev kasırga nedeniyle elektriksiz kaldı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 05.08.2020 - 08:14

ABD'de Isaias Kasırgası 6 can aldı - 1
ABD'nin kuzey doğusu Isaias Kasırga'sının etkisi altına girdi.
ABD'de Isaias Kasırgası 6 can aldı - 2
Kuzey Carolina eyaletinde dün gece karaya vuran Isaias Kasırgası, hızının saatte 60 kilometreye kadar düşmesi sonucu "tropikal fırtına" kategorisine alındı.
ABD'de Isaias Kasırgası 6 can aldı - 3
Isaias'ın yol açtığı hortum nedeniyle Kuzey Carolina eyaletindeki bir karavanda bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, aynı bölgedeki 20 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
ABD'de Isaias Kasırgası 6 can aldı - 4
Fırtına nedeniyle, Pennysylvania, New York, Maryland ve Delaware eyalelerinde can kayıpları yaşandı. Ülkede toplamda altı kişi hayatını kaybetti.
ABD'de Isaias Kasırgası 6 can aldı - 5
Öte yandan kasırga, Kuzey Carolina'nın yanı sıra Virginia, Maryland ve Delaware eyaletlerinde de hortuma yol açtı.
ABD'de Isaias Kasırgası 6 can aldı - 6
Şiddetli fırtınalardan dolayı, kuzeydoğu eyaletlerdeki 2,7 milyondan fazla kişinin elektriği kesildi.
ABD'de Isaias Kasırgası 6 can aldı - 7
Uzmanlar, Isaias'ın kuzey yönünde ilerlemeye devam edeceğini belirterek, bu bölgelerdeki kişilere dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.
ABD'de Isaias Kasırgası 6 can aldı - 8
ABD'de Isaias Kasırgası 6 can aldı - 9
ABD'de Isaias Kasırgası 6 can aldı - 10
ABD'de Isaias Kasırgası 6 can aldı - 11
ABD'de Isaias Kasırgası 6 can aldı - 12
ABD'de Isaias Kasırgası 6 can aldı - 13

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER