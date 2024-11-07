ABD'de işçilerin oyları Trump'a gitti | Siyahiler, Asyalılar ve Latinlerin tercihi kim oldu?
ABD seçim sonuçları, Donald Trump'ın işçi sınıfı seçmenler üzerindeki hakimiyetini sürdürdüğünü gösterdi. ABD'nin çok çeşitli nüfusunun içinde, toplumun diğer kesimlerinin tercihinin kim olduğu ise merak ediliyor. Siyahiler, Latinler ve Asyalı Amerikalılar başkanlık seçiminde kime oy verdi? (Editör: Derya Doğan)
Donald Trump, ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan etti ve 47'inci başkan olarak göreve başlaması artık kesinleşti.
ABD'de ezici çoğunluğu beyazlardan oluşan Cumhuriyetçiler, partilerinin sınırları konusunda alarm veriyordu.
Stratejistler, Beyaz Saray için rekabetçi kalabilmek adına daha fazla Siyahi, Latin ve diğer renkli seçmenleri partiye katmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunurken, Trump'ın farklı seçmenlerden oy alıp alamadığı merak ediliyor.
Trump'ın Demokrat Kamala Harris'e karşı kazandığı zafer belirleyici, geniş çaplı ve Demokratların temel seçim bölgelerinden gelen seçmenlere bağlıydı.
Amerikan New York Times gazetesi, hangi seçmenlerin kime oy verdiğini inceledi.