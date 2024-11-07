ABD'de işçilerin oyları Trump'a gitti | Siyahiler, Asyalılar ve Latinlerin tercihi kim oldu?

LATİNLER'DE DURUM NE?

Bronx bölgesi ağırlıklı olarak Hispaniklerden (İspanya'dan göçenler) oluşan Afro-Latin bir Demokrat olan Temsilci Ritchie Torres, “Latinler arasındaki kayıplar parti için felaketten başka bir şey değil” dedi.

Torres, Demokratların, işçi sınıfı seçmenlerle temaslarını kaybetmelerine neden olma tehlikesiyle karşı karşıya olan üniversite eğitimli bir "aşırı solun" esiri olmasından endişe ediyor.

Trump'ın ülke genelinde ilerleme kaydettiğine dair kanıtlar vardı.

Pittsburgh'un dışındaki Fayette County, Pensilvanya gibi mavi yakalıların yoğun olarak yaşadığı bir bölgede Trump, oyların yaklaşık yüzde 70'ini alarak 2020'den bu yana oy farkını yaklaşık beş puan artırdı.

Ülke genelinde, Hispaniklerin çoğunlukta olduğu ilçeler, ortalama yüzde 10 puan Trump'a kaydı.

Buna, Trump'ın yaklaşık yüzde 30 puanla kazanma yolunda ilerlediği, Meksika'nın güney sınırında yer alan ve Latin kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Ariz'in Yuma ilçesi de dahil.