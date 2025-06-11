ABD'de isyan büyüyor: Los Angeles protestoları diğer şehirlere yayıldı

Göçmenlere yönelik gözaltı dalgasının ardından ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde başlayan protestolar nedeniyle kriz büyüyor.

Kaliforniya valisi Gavin Newsom, Başkan Donald Trump'ı askeri güç göndererek “yetkisini küstahça kötüye kullandığı” için kınarken, protestolar diğer şehirlere de yayıldı.

Bu şehirler şöyle: Teksas, Atlanta, Şikago,New York, Denver, Las Vegas, Philadelphia, Milwaukee, Seattle, Boston, Washington, DC.

Cuma gününden bu yana protestoların zaman zaman şiddete dönüştüğü Los Angeles'ta tansiyon, ABD ordusunun 700 deniz piyadesinin kentteki Ulusal Muhafız birliklerine katılacağını açıklamasıyla yükseldi.

New York Times'ın bildirdiğine göre ABD ordusunun Kuzey Komutanlığı'ndan bir sözcü, deniz piyadelerinin göçmenlik bürosu görevlileri de dahil olmak üzere federal mülk ve personelin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.