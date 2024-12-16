ABD'de kan donduran olay: 16 yaşındaki genç, ailesini katletti

ABD’nin New Mexico eyaletinde, 16 yaşındaki Diego Leyva isimli genç, ailesinden dört kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. New Mexico Eyalet Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, Leyva sarhoş bir halde yetkililere teslim oldu ve cinayetleri itiraf etti.

ABD'de kan donduran olay: 16 yaşındaki genç, ailesini katletti - 1

ABDnin New Mexico eyaletindeki 16 yaşındaki  Diego Leyva, ailesinden dört kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Olay, Leyva’nın gece geç saatlerde polisi arayarak ailesini öldürdüğünü söylemesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri olay yerine vardığında, Leyva ellerini havaya kaldırarak teslim oldu. Evde yapılan aramada, mutfak masasında bir silah ve dört kişinin cansız bedeni bulundu.

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ABD'de kan donduran olay: 16 yaşındaki genç, ailesini katletti - 2

Polis, Leyva’nın dört ayrı cinayet suçlamasıyla tutuklandığını ve yetişkin olarak yargılanacağını duyurdu. Ayrıca, Leyva’nın alkol etkisinden arındırılması için hastaneye götürüldüğü bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

ABD'de kan donduran olay: 16 yaşındaki genç, ailesini katletti - 3

Zanlının eski öğretmeni  Diego’nun böyle bir suçu işlemiş olabileceğine inanamadığını belirterek, “Onu hep sakin ve çalışkan bir öğrenci olarak tanırdım. Bu olay beni derinden sarstı” dedi.

Yerel halk, hayatını kaybeden kurbanlar için yas tutarken, Diego’nun öğrencisi olduğu okulda da siyah kıyafetlerle anma etkinlikleri düzenleneceği açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmasa da Valencia İtfaiye Departmanı Şefi Matt Propp, kurbanlardan birinin gönüllü bir itfaiyeci olduğunu söyledi.

ABD'de kan donduran olay: 16 yaşındaki genç, ailesini katletti - 4

Cumartesi günü gerçekleşen bu olay, ABD’de giderek artan “aile katliamları” arasında yer aldı. Gun Violence Archive adlı bağımsız bir kuruluşa göre, bu yıl ABD’de gerçekleşen 29. toplu cinayet olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, aile katliamlarının genellikle silahlı erkek failler tarafından işlendiğini ve faillerin çoğu zaman cinayet sonrası intihar ettiklerini belirtiyor. Ancak bu vakada Leyva’nın hayatta olması ve teslim olması, olayı farklı bir boyuta taşıdı.

ABD'de kan donduran olay: 16 yaşındaki genç, ailesini katletti - 5

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