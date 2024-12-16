ABD'de kan donduran olay: 16 yaşındaki genç, ailesini katletti
ABD’nin New Mexico eyaletinde, 16 yaşındaki Diego Leyva isimli genç, ailesinden dört kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. New Mexico Eyalet Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, Leyva sarhoş bir halde yetkililere teslim oldu ve cinayetleri itiraf etti.
ABDnin New Mexico eyaletindeki 16 yaşındaki Diego Leyva, ailesinden dört kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.
Olay, Leyva’nın gece geç saatlerde polisi arayarak ailesini öldürdüğünü söylemesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri olay yerine vardığında, Leyva ellerini havaya kaldırarak teslim oldu. Evde yapılan aramada, mutfak masasında bir silah ve dört kişinin cansız bedeni bulundu.