ABD'de kan donduran olay: 16 yaşındaki genç, ailesini katletti

Zanlının eski öğretmeni Diego’nun böyle bir suçu işlemiş olabileceğine inanamadığını belirterek, “Onu hep sakin ve çalışkan bir öğrenci olarak tanırdım. Bu olay beni derinden sarstı” dedi.

Yerel halk, hayatını kaybeden kurbanlar için yas tutarken, Diego’nun öğrencisi olduğu okulda da siyah kıyafetlerle anma etkinlikleri düzenleneceği açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmasa da Valencia İtfaiye Departmanı Şefi Matt Propp, kurbanlardan birinin gönüllü bir itfaiyeci olduğunu söyledi.