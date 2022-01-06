ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü

ABD'de tam bir yıl önce eski başkan Donald Trump'ı destekleyen binlerce kişi ABD demokrasinin simgesi olan Kongre binasını işgal etti. Trump'ın, ABD Başkanı Joe Biden'in seçim zaferiyle ilgili komploya varan iddiaları Kongre baskınına giden tırmanışın taşlarını döşedi. Çıkan çatışmalarda 5 kişinin öldüğü baskın, Kongre binasına yönelik en büyük saldırı olarak tarihe geçti.

Haberler - AFP - Reuters - NTV Haber 06.01.2022 - 14:39 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 14:44

ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - 1

ABD'de kanlı kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti.

ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - 2

6 Ocak 2021'de Kongre, Joe Biden'in seçim zaferini onaylamak için toplandığı sırada, eski başkan 'ın destekçileri binayı bastı.

ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - 3

Trump destekçileri, Kongre üyeleri içerdeyken kapıya dayandı, camları kırarak içeri girdi ve  meclisi kuşattı.

ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - 4

ABD DEMOKRASİSİNİN KALESİ İŞGAL EDİLDİ

Binlerce kişinin ABD demokrasisinin kalesini işgal ettiği bu görüntüler uzun süre dünya gündeminde yer aldı.

ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - 5

Senatörler güvenli bölgeye götürülürken ipolis göstericilere zaman zaman biber gazıyla müdahalede bulundu. Olayların yatıştırılması için Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı.

ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - 6

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

4 saat süren işgalde biri polis 5 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 140 polis yaralandı.

ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - 7

Öte yandan, 1812 Savaşı'ndan bu yana Kongre'ye yapılan en kötü saldırıya yönelik soruşturma, şimdiye kadar büyük ölçüde kapalı kapılar ardında yürütüldü.

ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - 8

300'DEN FAZLA TANIK DİNLENDİ

Baskını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi şu ana kadar 300'den fazla tanığın ifadelerini dinledi, 35 binden fazla görüntü incelendi.

ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - 9

70 KİŞİYE HAPİS 

Saldırıyla ilgili 725'ten fazla şüpheli yakalandı, en az 70'i hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - 10

BASKININ SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

Onlardan biri de boynuzlu şapkası, boyalı yüzü ve mızrağı ile baskınının sembolü haline gelen protestocu Jacob Chansley'di.

ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - 11

Kendisine yöneltilen "Kongre’nin işleyişini engelleme" suçlamasını kabul eden Chansley 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - 12

Öte yandan, Kasım 2020 seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde asılsız iddialar ortaya atan Trump, Temsilciler Meclisi tarafından "isyana teşvik" gerekçesiyle azledilmiş ancak daha sonra Senato'daki oylamada aklanmıştı.

ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü - 13

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