ABD'de kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümü

Haberler - AFP - Reuters - NTV Haber 06.01.2022 - 14:39 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 14:44
ABD'de kanlı kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti.
6 Ocak 2021'de Kongre, Joe Biden'in seçim zaferini onaylamak için toplandığı sırada, eski başkan Donald Trump'ın destekçileri binayı bastı.
Trump destekçileri, Kongre üyeleri içerdeyken kapıya dayandı, camları kırarak içeri girdi ve meclisi kuşattı.
Binlerce kişinin ABD demokrasisinin kalesini işgal ettiği bu görüntüler uzun süre dünya gündeminde yer aldı.
Senatörler güvenli bölgeye götürülürken ipolis göstericilere zaman zaman biber gazıyla müdahalede bulundu. Olayların yatıştırılması için Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı.
4 saat süren işgalde biri polis 5 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 140 polis yaralandı.
Öte yandan, 1812 Savaşı'ndan bu yana Kongre'ye yapılan en kötü saldırıya yönelik soruşturma, şimdiye kadar büyük ölçüde kapalı kapılar ardında yürütüldü.
Baskını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi şu ana kadar 300'den fazla tanığın ifadelerini dinledi, 35 binden fazla görüntü incelendi.
Saldırıyla ilgili 725'ten fazla şüpheli yakalandı, en az 70'i hapis cezasına çarptırıldı.
Onlardan biri de boynuzlu şapkası, boyalı yüzü ve mızrağı ile baskınının sembolü haline gelen protestocu Jacob Chansley'di.
Kendisine yöneltilen "Kongre’nin işleyişini engelleme" suçlamasını kabul eden Chansley 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Öte yandan, Kasım 2020 seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde asılsız iddialar ortaya atan Trump, Temsilciler Meclisi tarafından "isyana teşvik" gerekçesiyle azledilmiş ancak daha sonra Senato'daki oylamada aklanmıştı.