ABD'de kar fırtınası 12 can aldı! 'Bomba Siklonu'na dönüşebilir

"NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLECEK"

NOAA’dan yapılan açıklamada, ‘nesilde bir kez görülecek’ kadar nadir karşılaşılan büyük bir kar fırtınası ve soğuk hava dalgasının neredeyse ABD'nin tüm eyaletlerini etkisi altına alacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.