ABD'de kar fırtınası 34 can aldı!

Amerika Birleşik Devletleri "Nesilde bir kez görülebilecek" kış fırtınasıyla mücadele ediyor.
50 Eyaletin tamamında hava sıcaklığı eksi değerlerde.. Bazı bölgelerde termometreler -25'i gösterdi.
Yoğun kar yağışının olduğu bazı bölgelerde acil durum ilan edilerek, sürüş yasağı getirildi. Bazı eyaletlerde elektrik şebekesi operatörleri ise kapasite sorunu nedeniyle kullanıcılardan tasarruflu olmaları için çağrıda bulundu.
Ülkede milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektrikten yoksun kalarak evlerine hapis oldu.
Ulusal Hava Servisi pazar sabahı itibarıyla Buffalo Niagara Uluslararası Havalimanı'nda kar kalınlığının 109 santimetreye ulaştığını aktardı.
Yetkililer, ayrıca Büyük Göller'in yakınında atmosferik basıncın aniden düşmesiyle oluşan ve "bomba siklonu" şeklinde adlandırılan kuvvetli bir kasırganın meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu kasırganın şiddetli rüzgarlar ve kar fırtınasına neden olduğu aktarıldı.
Kanada'daki Büyük Göller'den Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar kapsamı genişleyen "ölümcül kar fırtınası", ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını olumsuz etkiledi.
Uçuş takip sitesi FlightAware, 25 Aralık Pazar günü ABD'de iç ve dış hatlarda 1645 uçuşun iptal edildiğini, 3869 uçuşta da gecikme yaşandığını bildirdi.
CNN'in haberine göre, Ohio'da 8, New York'da 7, Kansas ve Kentucky'de 3'er, Colorado'da 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsin'de birer kişi olmak üzere ülkede kar fırtınasının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e ulaştı.
ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.
Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.
Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.
Bir bomba kasırgası, çok hızlı yoğunlaşan bir fırtınadır.
Bomba siklonları, Dünya yüzeyine yakın hava atmosferde hızla yükseldiğinde oluşur ve barometrik basınçta ani bir düşüşü tetikler.