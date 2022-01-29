ABD'de kar fırtınası alarmı

ABD'nin kuzeydoğusunda kar fırtınası alarmı var. New York'un da aralarında olduğu 4 eyalette acil durum ilan edildi. Kar kalınlığının yarım metreyi aşması bekleniyor.

Haberler - NTV Haber 29.01.2022 - 21:04 | Son Güncelleme : 30.01.2022 - 03:33

ABD'de kar fırtınası alarmı - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusu kar fırtınasının etkisinde.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 2

Yoğun kar yağışının 55 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 3

Fırtına nedeniyle 4 eyalette acil durum ilan edildi.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 4

Boston'da kar kalınlığının 60 santimetreyi geçebileceği ifade edildi.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 5

Kar ulaşımda da aksaklıklara sebep oldu. Yolları kapatan karlar kepçeyle kamyonlara yüklenip kullanılmayan otoparklara taşındı.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 6

Saatteki hızı 110 kilometreyi aşan rüzgar ve tipi sebebiyle 6 binden fazla uçuş iptal edildi.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 7

Bazı bölgelerde yüksek hızlı trenlerle de çalışmadı

ABD'de kar fırtınası alarmı - 8

Kar fırtınası nedeniyle 120 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemedi.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 9

Yetkililer halkı mecbur kalmadıkça sokağa çıkılma-ması konusunda uyardı.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 10

Yoğun kar yağışının daha da kötüleşeceği ve ardından dondurucu soğukların geleceği tahmin ediliyor.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 11

New York Valisi soğukların hayatı tehdit edebilecek seviyede olabileceğini söyledi.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 12
ABD'de kar fırtınası alarmı - 13

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