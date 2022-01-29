ABD'de kar fırtınası alarmı

Haberler - NTV Haber 29.01.2022 - 21:04 | Son Güncelleme : 30.01.2022 - 03:33
Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusu kar fırtınasının etkisinde.
Yoğun kar yağışının 55 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle 4 eyalette acil durum ilan edildi.
Boston'da kar kalınlığının 60 santimetreyi geçebileceği ifade edildi.
Kar ulaşımda da aksaklıklara sebep oldu. Yolları kapatan karlar kepçeyle kamyonlara yüklenip kullanılmayan otoparklara taşındı.
Saatteki hızı 110 kilometreyi aşan rüzgar ve tipi sebebiyle 6 binden fazla uçuş iptal edildi.
Bazı bölgelerde yüksek hızlı trenlerle de çalışmadı
Kar fırtınası nedeniyle 120 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemedi.
Yetkililer halkı mecbur kalmadıkça sokağa çıkılma-ması konusunda uyardı.
Yoğun kar yağışının daha da kötüleşeceği ve ardından dondurucu soğukların geleceği tahmin ediliyor.
New York Valisi soğukların hayatı tehdit edebilecek seviyede olabileceğini söyledi.