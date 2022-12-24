ABD'de kar fırtınası alarmı

Amerikalılar Noel tatiline şiddetli kar yağışı altında giriyor. "Nesilde bir kez görülecek" şeklinde nitelenen kar fırtınası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Binlerce uçuş iptal edilirken, çok sayıda yol ve tren hattı da kapandı.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 1

ABD'de dondurucu kar fırtınası nedeniyle ülkenin birçok kıyı bölgesinde yerleşimler sular altında kaldı. Şiddetli fırtına şartları nedeniyle ülkede 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 2

Ulusal Hava Durumu İdaresi'nden (NOAA) yapılan açıklamada, kuzey kutbundan gelerek ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren dondurucu rüzgarların ABD'nin doğusuna doğru etkisini artırdığı ve hafta sonu boyunca devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 3

Hava durumu tahmincileri, ABD genelinde etkili olacak kutup soğuklarının 100 milyondan fazla insanı etkisi altına alacağı ve on yıllar sonra en soğuk Noel'in yaşanacağını belirtti.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 4

Michigan eyaletine bağlı Flint kentinde de kar fırtınası etkili oldu.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 5

Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 4 binden fazla uçuş iptal edildi.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 6

California eyaletindeki San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda yolcular kontuarda sırada beklerken görüntülendi.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 7

Yetkililer fırtına nedeniyle olası elektrik kesintileri konusunda da endişelerini dile getirdi. 1 milyondan fazla vatandaşın elektriksiz kaldığı belirtildi.

ABD'de kar fırtınası alarmı - 8

"NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLECEK"

NOAA’dan yapılan açıklamada, ‘nesilde bir kez görülecek’ kadar nadir karşılaşılan büyük bir kar fırtınası ve soğuk hava dalgasının neredeyse ABD'nin tüm eyaletlerini etkisi altına alacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.

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