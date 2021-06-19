ABD'de "katil eşek arısı" endişesi sürüyor: Uzun ve zehirli bir iğneye sahip

Spichiger, "Tek bir ölü örneğin bir popülasyonu göstermediğini netleştirmek istiyorum. Bu nedenle bazı ekstra önlemler alacağız ve bölgede tuzaklar kuracağız. Ama şu anda, böyle bir nüfusun var olduğunu destekleyecek yeterli kanıt yok” açıklaması yaptı.