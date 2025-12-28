ABD'de kış fırtınası: Binlerce uçuş iptal edildi

ABD'nin kuzeydoğu bölgesini etkisi altına alan kar ve buzlanma, yılın en yoğun seyahat haftalarından birinde hava yolu ulaşımını durma noktasına getirdi.

Reuters'ın haberine göre, New York ve New Jersey yetkilileri, cumartesi günü etkisini artıran tehlikeli hava koşulları nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Kar yağışı gün içinde etkisini azaltmaya başlasa da ulaşım altyapısındaki aksaklıklar akşam saatlerine kadar devam etti.

Uçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre, cumartesi akşamı itibarıyla ABD genelinde 9 bini aşkın iç hat uçuşu iptal edildi veya ertelendi.

Aksamalar özellikle John F. Kennedy, LaGuardia ve Newark Liberty gibi New York bölgesindeki büyük havaalanlarında yoğunlaştı.

American Airlines, United ve JetBlue gibi büyük havayolu şirketleri, Reuters'a yaptıkları açıklamada, artan aksaklıklar karşısında bilet değişiklik ücretlerini kaldırdıklarını bildirdi.

Şirketler, bu uygulama ile oluşan yığılmayı eritmek ve yolcuların ek maliyet ödemeden seyahatlerini yeniden planlamalarını sağlamayı hedefliyor.