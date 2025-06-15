ABD'de "Krallara hayır" protestoları
ABD genelinde milyonlarca kişi, Başkan Donald Trump’ın 79. doğum gününde iç ve dış politikalarını protesto etmek için “Krallara hayır günü” (No Kings day) adı altında gösteri ve mitingler düzenledi.
Ülkenin 50 eyaletindeki yüzlerce kentinde Amerikalılar mevcut hükümete tepkilerini ortaya koydu.
Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik baskıları, bu çerçevede başta Los Angeles olmak üzere göstericilere karşı ABD ordu mensuplarının konuşlandırılması, ekonomide federal harcama kesintileri ve ABD’nin Gazze politikası gibi konular, “Krallara hayır günü” adı altında protesto edildi.