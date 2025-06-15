ABD'de "Krallara hayır" protestoları

ABD genelinde milyonlarca kişi, Başkan Donald Trump’ın 79. doğum gününde iç ve dış politikalarını protesto etmek için “Krallara hayır günü” (No Kings day) adı altında gösteri ve mitingler düzenledi.

ABD'de "Krallara hayır" protestoları - 1

Ülkenin 50 eyaletindeki yüzlerce kentinde Amerikalılar mevcut hükümete tepkilerini ortaya koydu.

Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik baskıları, bu çerçevede başta Los Angeles olmak üzere göstericilere karşı ABD ordu mensuplarının konuşlandırılması, ekonomide federal harcama kesintileri ve ABD’nin Gazze politikası gibi konular, “Krallara hayır günü” adı altında protesto edildi.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de "Krallara hayır" protestoları - 2

Chicago’dan New York’a, San Francisco’dan Atlanta’ya kadar milyonlarca Amerikalı, ellerinde ABD bayrakları ile “Krallara hayır”, “Tarih izliyor”, “Demokrasinin yanındayız”, “İhanetin cezası idamdır” şeklinde dövizlerle sokakları doldurdu.

ABD'de "Krallara hayır" protestoları - 3

Philadelphia’da gösterilere 100 binden fazla kişinin katıldığı belirtilirken, ABD medyasında protestoların ülke genelinde 2 binden fazla yerleşim yerinde gerçekleştiği yazıldı.

ABD'de "Krallara hayır" protestoları - 4

"Krallara hayır" organizatörleri, Trump'ın ABD ordusunun 250. yıl dönümü ve 79. doğum günü için askeri geçit töreni planladığı başkent Washington'da herhangi bir etkinlik planlamaktan kasıtlı olarak kaçındıklarına dikkati çekti.

ABD'de "Krallara hayır" protestoları - 5

Krallara Hayır hareketinin internet sitesinde, “Trump’ın doğum günündeki askeri geçidin çekim merkezi olmasına izin vermek yerine o gün Amerika'nın hikayesine eylemlerle dikkat çekeceğiz. İnsanlar güçlü adam siyasetini ve yolsuzluğu reddetmek için bir araya geliyor.” ifadeleri paylaşıldı.

ABD'de "Krallara hayır" protestoları - 6

Öte yandan, ülke genelindeki “Krallara hayır” eylemlerinden ayrı olarak Beyaz Saray önünde toplanan bir grup gösterici, “Trump hemen şimdi gitmek zorunda” şeklinde sloganlar atarak protesto gösterisi yaptı.

ABD'de "Krallara hayır" protestoları - 7

ABD Başkanı Trump, başkentte 79. doğum gününde ABD ordusunun 250. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenleneceğini ve buna yönelik herhangi bir protestoya “aşırı güç” ile karşılık verileceğini belirtmişti.

ABD'de "Krallara hayır" protestoları - 8
DAHA FAZLA GÖSTER