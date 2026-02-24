ABD'de kritik gece, Trump "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacak
24.02.2026 16:53
Erdem Güzel
ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam geleneksel "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasını yapacak. İkinci kez oturduğu başkanlık koltuğundaki ilk yılın ardından gerçekleşecek konuşma devam eden İran gerginliği ile önemli bir yere sahip. Konuşma öncesi yayınlanan anketlere göre ise Trump'ın popülaritesi düşük seviyelere indi. Peki konuşma saat kaçta?
BAZI DEMOKRATLAR TRUMP'I BOYKOT EDECEK
Birliğin Durumu, ABD Anayasası uyarınca başkanın Kongre’ye düzenli olarak bilgi verme yükümlülüğü çerçevesinde düzenlenleniyor.
Kürsüye çıkacak olan Trump’ın arkasında Başkan Yardımcısı JD Vance ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson oturacak. İlk kez 1790’da George Washington tarafından başlatılan bu gelenek, günümüzde muhalefet partisinin cevabıyla tamamlanan dev bir medya olayına dönüşmüş durumda. Bu yıl düzenlenecek törene Anayasa Mahkemesi üyeleri, askeri liderler ve kabine üyeleri tam kadro katılırken, yaklaşık 20 Demokrat kongre üyesi Trump’ın politikalarını protesto etmek amacıyla oturumu boykot edecek ve konuşmaya katılmayacak.
Konuşmanın Türkiye saatiyle sabah 05.00'da başlaması planlanıyor.
EN UZUN KONUŞMA REKORU TRUMP'TA
Trump’ın konuşmasında, güney sınırındaki kaçak geçişlerin radikal şekilde düşmesi ve toplu sınır dışı operasyonlarını vurgulaması bekleniyor. Ancak gündemde, Gümrük Muhafaza ekipleri ICE tarafından Minneapolis’te vurularak öldürülen iki ABD vatandaşı gibi tartışmalı başlıklar da yer alıyor.
Küresel çapta da Trump'ın Yüksek Mahkemece müdahale edilen gümrük vergileri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD güçlerince alıkoyulması, Grönland'ı ABD'ye katma ve askeri müdahalenin masada olduğu İran gibi konular yer alıyor.
Genellikle 1 saati bulan bu Birliğin Durumu konuşmasında Donald Trump bir rekora da sahip. Geçen yıl göreve ikinci kez geldikten iki ay sonra yaptığı konuşmada Trump kürsüde 1 saat 40 dakika kalmış ve bu alandaki konuşma rekorunu kırmıştı.
KONUŞMAYA EPSTEIN MAĞDURLARI DA GELECEK
ABD Başkanı Trump, bu konuşmaya son iki döneminin en düşük onaylanma oranlarıyla giriyor. CNN verilerine göre, halkın yüzde 68’i başkanın ülkenin en önemli sorunlarına yeterince ilgi göstermediğini düşünürken, genel onay oranı yüzde 36 olarak belirtiliyor. Trump'ın özellikle bağımsızlar arasındaki desteği yüzde 26’ya kadar gerilemiş durumda.
Birliğin Durumu konuşmasının dikkat çeken diğer bir diğer boyutu ise davetliler olacak. Demokratlar, göçmenlik bürosunca gözaltına alınanların ailelerini ve pedofili milyarder Jeffrey Epstein kurbanlarını yanlarında getirerek mesaj vermeyi amaçlıyor.
Cumhuriyetçiler ise görev başında öldürülen bir polis memurunun ailesini ağırlayacak. İtalya'daki Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan kadın hokey takımı ise Trump'ın davetini reddetti.