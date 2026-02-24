ABD'de kritik gece, Trump "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacak

Trump’ın konuşmasında, güney sınırındaki kaçak geçişlerin radikal şekilde düşmesi ve toplu sınır dışı operasyonlarını vurgulaması bekleniyor. Ancak gündemde, Gümrük Muhafaza ekipleri ICE tarafından Minneapolis’te vurularak öldürülen iki ABD vatandaşı gibi tartışmalı başlıklar da yer alıyor.

Küresel çapta da Trump'ın Yüksek Mahkemece müdahale edilen gümrük vergileri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD güçlerince alıkoyulması, Grönland'ı ABD'ye katma ve askeri müdahalenin masada olduğu İran gibi konular yer alıyor.

Genellikle 1 saati bulan bu Birliğin Durumu konuşmasında Donald Trump bir rekora da sahip. Geçen yıl göreve ikinci kez geldikten iki ay sonra yaptığı konuşmada Trump kürsüde 1 saat 40 dakika kalmış ve bu alandaki konuşma rekorunu kırmıştı.