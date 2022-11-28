ABD'de küçük uçak elektrik direğine saplandı

ABD'nin Maryland eyaletinde bir küçük uçak, enerji nakil hattına çarptı. Kaza sonrası yaklaşık 120 bin kişi elektriksiz kaldı.

ABD'de küçük uçak elektrik direğine saplandı - 1

Federal Havacılık İdaresi (FAA), New York'tan kalkan tek motorlu uçağın Maryland'in Gaithersburg bölgesindeki bir enerji nakil hattına çarptığını duyurdu.

ABD'de küçük uçak elektrik direğine saplandı - 2

Uçak, yerden yaklaşık 30 metre yükseklikte direğe saplandı.

FAA, Mooney M20J tipi uçağın kabininde 2 kişinin bulunduğunu duyurdu. Bu kişileri kurtarma çalışması sürüyor.

ABD'de küçük uçak elektrik direğine saplandı - 3

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Söz konusu kazanın ardından Montgomery bölgesinde 120 bin civarında kişi elektriksiz kaldı.

ABD'de küçük uçak elektrik direğine saplandı - 4

Bölgede çok sayıda trafik lambasının da çalışmadığı bilgisi verildi.

ABD'de küçük uçak elektrik direğine saplandı - 5
ABD'de küçük uçak elektrik direğine saplandı - 6
ABD'de küçük uçak elektrik direğine saplandı - 7
ABD'de küçük uçak elektrik direğine saplandı - 8

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER