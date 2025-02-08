ABD'de kuş gribi alarmı! 7 vaka tespit edildi, pazarlar kapatıldı
Rutin denetimler sırasında 7 kuş gribi vakasının teyit edilmesi üzerine New York eyaletinde New York City, Westchester, Nassau ve Suffolk bölgelerindeki kümes hayvanı pazarlarını geçici olarak kapattı. Yumurta satışına ise 3 karton sınırı getirildi.
New York Valisi Kathy Hochul, müfettişlerin kümes hayvanlarında yedi kuş gribi vakası tespit etmesinin ardından New York City, Westchester, Nassau ve Suffolk ilçelerindeki tüm canlı kuş pazarlarının 14 Şubat'a kadar geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
Oluşacak yumurta kıtlığına karşı önlem almak için marketlerde yumurta alımına kişi başı 3 karton sınırı getirildi.