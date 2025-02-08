ABD'de kuş gribi alarmı! 7 vaka tespit edildi, pazarlar kapatıldı

Rutin denetimler sırasında 7 kuş gribi vakasının teyit edilmesi üzerine New York eyaletinde New York City, Westchester, Nassau ve Suffolk bölgelerindeki kümes hayvanı pazarlarını geçici olarak kapattı. Yumurta satışına ise 3 karton sınırı getirildi.

ABD'de kuş gribi alarmı! 7 vaka tespit edildi, pazarlar kapatıldı - 1

New York Valisi Kathy Hochul, müfettişlerin kümes hayvanlarında yedi kuş gribi vakası tespit etmesinin ardından New York City, Westchester, Nassau ve Suffolk ilçelerindeki tüm canlı kuş pazarlarının 14 Şubat'a kadar geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Oluşacak yumurta kıtlığına karşı önlem almak için marketlerde yumurta alımına kişi başı 3 karton sınırı getirildi.

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ABD'de kuş gribi alarmı! 7 vaka tespit edildi, pazarlar kapatıldı - 2

"HİÇBİR KÜMES HAYVANI TESLİM EDİLMEYECEK"

Hochul, vakaların geçtiğimiz hafta Queens, Brooklyn ve Bronx'taki canlı kuş pazarlarında rutin denetimler sırasında tespit edildiğini söyledi.

Vali, şu açıklamayı yaptı: “Bir hafta boyunca bu canlı kuş pazarlarına hiçbir kümes hayvanı teslim edilemeyecek. Enfekte olmayan her pazar tüm envanterini satmalı, kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyondan geçmeli ve ardından en az beş gün boyunca kapalı kalmalıdır.”

ABD'de kuş gribi alarmı! 7 vaka tespit edildi, pazarlar kapatıldı - 3

80 MARKET ETKİLENDİ

Hochul dün düzenlediği basın toplantısında, her bir marketin yeniden açılmadan önce eyalet Tarım ve Piyasa tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Vali, “Bunlar, kuş gribinin yayılmasını engelleyecek ve nihayetinde New Yorkluları güvende tutacak, ki bu benim her zaman en önemli önceliğimdir, basitçe ölçülü, sağduyulu adımlardır” diye ekledi.

Yetkililer, karardan yaklaşık 80 marketin etkilendiğini söyledi.

ABD'de kuş gribi alarmı! 7 vaka tespit edildi, pazarlar kapatıldı - 4

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