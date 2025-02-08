ABD'de kuş gribi alarmı! 7 vaka tespit edildi, pazarlar kapatıldı

"HİÇBİR KÜMES HAYVANI TESLİM EDİLMEYECEK"

Hochul, vakaların geçtiğimiz hafta Queens, Brooklyn ve Bronx'taki canlı kuş pazarlarında rutin denetimler sırasında tespit edildiğini söyledi.

Vali, şu açıklamayı yaptı: “Bir hafta boyunca bu canlı kuş pazarlarına hiçbir kümes hayvanı teslim edilemeyecek. Enfekte olmayan her pazar tüm envanterini satmalı, kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyondan geçmeli ve ardından en az beş gün boyunca kapalı kalmalıdır.”