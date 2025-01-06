ABD'de kutup girdabı alarmı: Uçuşlar iptal oldu, şelale dondu, milyonlarca kişi fırtınadan etkilendi
ABD, son 10 yılın en şiddetli kar yağışının etkisi altında. Ülkenin orta kesimlerinde başlayan fırtına, yedi eyalette OHAL ilan edilmesine ve iki bin uçuşun iptaline neden oldu. Fırtına beklentisi nedeniyle 30 eyalette "alarm durumuna" geçildi. Uzmanlar ise aşırı hava koşullarının "kutup girdabı" olarak bilinen bir doğa olayı nedeniyle oluştuğunu söylüyor. Kutup girdabından etkilenen 60 milyon Amerikalı, önümüzdeki günlerde rekor seviyede düşük sıcaklıklarla mücadele edebilir.
ON YILIN EN DÜŞÜK SICAKLIKLARI
ABD'nin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli fırtına, zorlu koşullar yaratmaya devam ediyor.
Bu büyük fırtınanın, on yılı aşkın süredir görülen en yoğun kar yağışını ve en düşük sıcaklıkları getirmesi bekleniyor.