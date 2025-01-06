ABD'de kutup girdabı alarmı: Uçuşlar iptal oldu, şelale dondu, milyonlarca kişi fırtınadan etkilendi

ON YILIN EN DÜŞÜK SICAKLIKLARI

ABD'nin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli fırtına, zorlu koşullar yaratmaya devam ediyor.

Bu büyük fırtınanın, on yılı aşkın süredir görülen en yoğun kar yağışını ve en düşük sıcaklıkları getirmesi bekleniyor.