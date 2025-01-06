ABD'de kutup girdabı alarmı: Uçuşlar iptal oldu, şelale dondu, milyonlarca kişi fırtınadan etkilendi

ABD, son 10 yılın en şiddetli kar yağışının etkisi altında. Ülkenin orta kesimlerinde başlayan fırtına, yedi eyalette OHAL ilan edilmesine ve iki bin uçuşun iptaline neden oldu. Fırtına beklentisi nedeniyle 30 eyalette "alarm durumuna" geçildi. Uzmanlar ise aşırı hava koşullarının "kutup girdabı" olarak bilinen bir doğa olayı nedeniyle oluştuğunu söylüyor. Kutup girdabından etkilenen 60 milyon Amerikalı, önümüzdeki günlerde rekor seviyede düşük sıcaklıklarla mücadele edebilir.

ABD'de kutup girdabı alarmı: Uçuşlar iptal oldu, şelale dondu, milyonlarca kişi fırtınadan etkilendi - 1

ON YILIN EN DÜŞÜK SICAKLIKLARI

ABD'nin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli fırtına, zorlu koşullar yaratmaya devam ediyor.

Bu büyük fırtınanın, on yılı aşkın süredir görülen en yoğun kar yağışını ve en düşük sıcaklıkları getirmesi bekleniyor.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de kutup girdabı alarmı: Uçuşlar iptal oldu, şelale dondu, milyonlarca kişi fırtınadan etkilendi - 2

YEDİ EYALETTE OHAL İLAN EDİLDİ

Halihazırda 30 eyalet alarm vererek hava durumu uyarısı altına alındı.

New Jersey, Kansas, Missouri, Kentucky, Virginia, Batı Virginia ve Arkansas eyaletlerinde olagünüstü hal ilan edildi.

ABD'de kutup girdabı alarmı: Uçuşlar iptal oldu, şelale dondu, milyonlarca kişi fırtınadan etkilendi - 3

YOLLAR KAPANDI, SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI

Şiddetli tipi özellikle Kansas'ın neredeyse tamamında, Nebraska'nın batısında ve Indiana'nın bazı bölgelerinde yolların kapanmasına neden oldu.

Yetkililer, mahsur kalan sürücülere yardım etmek için Ulusal Muhafızları görevlendirdi.

ABD'de kutup girdabı alarmı: Uçuşlar iptal oldu, şelale dondu, milyonlarca kişi fırtınadan etkilendi - 4

ABD'Yİ "KUTUP GİRDABI" VURDU

Uzmanlar, aşırı hava koşullarının "kutup girdabı" olarak bilinen bir doğa olayı nedeniyle oluştuğunu söylüyor.

Bu doğa olayı, genellikle Kuzey Kutbu etrafında hareket eden aşırı soğuk hava girdabının güneye doğru uzanmasıyla oluşuyor.

Kutup girdabından etkilenen 60 milyon Amerikalı, rekor düşük sıcaklıklarla karşılaşabilir.

ABD'de kutup girdabı alarmı: Uçuşlar iptal oldu, şelale dondu, milyonlarca kişi fırtınadan etkilendi - 5

2 BİN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Fırtına henüz yeni yeni etkisini göstermeye başlamışken şimdiden yaklaşık 2 bin uçuş iptal edildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamaya göre soğuk hava, önümüzdeki günlerde ülkenin doğusuna doğru hareket edecek.

ABD'de kutup girdabı alarmı: Uçuşlar iptal oldu, şelale dondu, milyonlarca kişi fırtınadan etkilendi - 6

NEW YORK'TA ŞELALE DONDU

ABD'nin New York Eyaleti'deki Catskill bölgesinde aşırı soğuk hava nedeniyle eyaletin en yüksek şelalelerden biri olan Kaaterskill Şelalesi dondu.

ABD'de kutup girdabı alarmı: Uçuşlar iptal oldu, şelale dondu, milyonlarca kişi fırtınadan etkilendi - 7

KUTUP GİRDABI NEDİR?

Uzmanlar, aşırı hava koşullarının kutup girdabı (polar vortex) olarak bilinen bir doğa olayı nedeniyle oluştuğunu söylüyor.

Kutup girdabı, Arktik bölgesinde hareket eden soğuk hava kütlesi olarak biliniyor.

ABD'de kutup girdabı alarmı: Uçuşlar iptal oldu, şelale dondu, milyonlarca kişi fırtınadan etkilendi - 8

Normal koşullarda, Kuzey Kutbu çevresinde kalan kutup girdabı, bazen yer değiştirip genişleyebilir ve daha güneydeki bölgelere soğuk hava getirir.

Kutup girdabı bu son örnekte ABD üzerinde genişleyerek cumartesi akşamı başlayan fırtına öncesinde etkisini göstermeye başladı.

ABD'de kutup girdabı alarmı: Uçuşlar iptal oldu, şelale dondu, milyonlarca kişi fırtınadan etkilendi - 9
ABD'de kutup girdabı alarmı: Uçuşlar iptal oldu, şelale dondu, milyonlarca kişi fırtınadan etkilendi - 10
DAHA FAZLA GÖSTER