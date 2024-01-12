ABD’de kutup soğukları alarmı: Hava sıcaklığı eksi 50 dereceye kadar düşecek

HAVA SICAKLIĞI, FIRTINANIN ETKİSİYLE EKSİ 50 DERECEYE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının eksi 20 ila 30’a kadar düşmesi beklenirken ayrıca kuvvetli fırtınaların bazı bölgelerde hava sıcaklığını eksi 50’ye kadar düşürmesi bekleniyor.