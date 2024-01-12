ABD’de kutup soğukları alarmı: Hava sıcaklığı eksi 50 dereceye kadar düşecek
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kutup soğukları alarmı verildi. Ülkenin orta kesimlerinde kış aylarının en soğuk günleri yaşanacak. Hava sıcaklığının bazı bölgelerde kuvvetli fırtınanın da etkisiyle eksi 50’ye kadar düşmesi bekleniyor. Soğukların etkili olacağı bölgede yaşayan 15 milyon kişi için, beklenen soğuk havaya 10 dakikadan fazla maruz kalınmaması uyarısı yapıldı.
ABD’ye kutup soğuklarının yaklaştığı, ülkenin orta kesimlerinde kış aylarının en soğuk günlerinin yaşanmasının beklendiği belirtildi.CNN’in haberine göre, bu akşamdan itibaren ülkenin orta kesimleri kutup soğuklarının etkisi altına girecek.