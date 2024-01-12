ABD’de kutup soğukları alarmı: Hava sıcaklığı eksi 50 dereceye kadar düşecek

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kutup soğukları alarmı verildi. Ülkenin orta kesimlerinde kış aylarının en soğuk günleri yaşanacak. Hava sıcaklığının bazı bölgelerde kuvvetli fırtınanın da etkisiyle eksi 50’ye kadar düşmesi bekleniyor. Soğukların etkili olacağı bölgede yaşayan 15 milyon kişi için, beklenen soğuk havaya 10 dakikadan fazla maruz kalınmaması uyarısı yapıldı.

ABD’de kutup soğukları alarmı: Hava sıcaklığı eksi 50 dereceye kadar düşecek - 1

ABD’ye kutup soğuklarının yaklaştığı, ülkenin orta kesimlerinde kış aylarının en soğuk günlerinin yaşanmasının beklendiği belirtildi.

CNN’in haberine göre, bu akşamdan itibaren ülkenin orta kesimleri kutup soğuklarının etkisi altına girecek.

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ABD’de kutup soğukları alarmı: Hava sıcaklığı eksi 50 dereceye kadar düşecek - 2

HAVA SICAKLIĞI, FIRTINANIN ETKİSİYLE EKSİ 50 DERECEYE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının eksi 20 ila 30’a kadar düşmesi beklenirken ayrıca kuvvetli fırtınaların bazı bölgelerde hava sıcaklığını eksi 50’ye kadar düşürmesi bekleniyor.

ABD’de kutup soğukları alarmı: Hava sıcaklığı eksi 50 dereceye kadar düşecek - 3

Ülkenin orta kesimlerinde yaşayan 15 milyondan fazla kişi için soğuk hava uyarısı verilirken soğuğa 10 dakika maruz kalmanın bile soğuk ısırmasına yol açabileceği kaydedildi.

ABD’de kutup soğukları alarmı: Hava sıcaklığı eksi 50 dereceye kadar düşecek - 4

Söz konusu hava dalgasıyla ülkede kış mevsiminin en soğuk günlerinin yaşanması bekleniyor.

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