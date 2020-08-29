ABD'de Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

ABD'nin Louisiana eyaletini etkisi altına alan Laura kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.

Anadolu Ajansı 29.08.2020 - 02:18

ABD'de Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - 1
ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'ndeki en güçlü kasırgalardan biri olarak kayda geçen ve kategori 4 seviyesinde Louisiana'yı vuran kasırgada can ve mal kaybı artmaya devam ediyor.
ABD'de Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - 2
Kasırganın neden olduğu enkazın boyutları ortaya çıkarken, Louisiana'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 14'e yükseldi. 5 kişi ağaçların evlerinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybederken, bir kişi de teknede boğuldu. 8 kişi ise jeneratörlerin güvensiz çalışması yüzünden karbon monoksit zehirlenmesinden öldü.
ABD'de Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - 3
Laura kasırgası geçtiği yerlerde ciddi tahribata da neden oldu. Louisiana, Texas  ve Arkansas eyaletlerinde 600 bin kişi elektriksiz kaldı.
ABD'de Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - 4
Louisiana Sağlık Departmanı da 220 binden fazla kişinin susuz kaldığını ve onarım çalışmalarının haftalar sürebileceğini bildirdi.
ABD'de Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - 5
ABD'de Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - 6
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybederek tropik fırtınaya dönüşen ve ülkenin kuzeydoğusuna ilerleyen Laura'nın, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky ve Illinois'ta şiddetli yağış ile sele neden olabileceği uyarısı yaptı.
ABD'de Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - 7
ABD Başkanı Donald Trump, kasırgadan etkilenen Louisiana ve Texas eyaletlerini hafta sonu ziyaret edecek.
ABD'de Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - 8

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