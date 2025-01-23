ABD'de lisede kanlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Polis Şefi John Drake, silahlı saldırının nedenini ve 17 yaşındaki saldırganın silaha nasıl ulaştığını henüz bilmediklerini belirterek, "Federal ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz ve şu anda silahın izini sürüyorlar" açıklamasında bulundu.