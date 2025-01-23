ABD'de lisede kanlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
ABD’nin Nashville kentindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı. Saldırı nedeniyle okulda eğitime ara verildi.
ABD yine bir lisede düzenlenen silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Nashville kentindeki Antioch Lisesi’nde silahlı saldırı yaşandı. Yerel saat ile 11.09’da okul kafeteryasına gelen 17 yaşındaki Solomon Henderson adlı bir öğrenci, silahla 2 öğrenciyi yaraladıktan sonra kendisini vurdu. Saldırganın olay yerinde hayatını kaybetti.