ABD'de lisede kanlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

ABD’nin Nashville kentindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı. Saldırı nedeniyle okulda eğitime ara verildi.

ABD'de lisede kanlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı - 1

ABD yine bir lisede düzenlenen silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Nashville kentindeki  Antioch Lisesi’nde silahlı saldırı yaşandı. Yerel saat ile 11.09’da okul kafeteryasına gelen 17 yaşındaki Solomon Henderson adlı bir öğrenci, silahla 2 öğrenciyi yaraladıktan sonra kendisini vurdu. Saldırganın olay yerinde hayatını kaybetti.

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ABD'de lisede kanlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı - 2

Saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki Josselin Corea Escalante, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'ne nakledildikten sonra yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan bir diğer öğrencinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

ABD'de lisede kanlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı - 3

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Polis Şefi John Drake, silahlı saldırının nedenini ve 17 yaşındaki saldırganın silaha nasıl ulaştığını henüz bilmediklerini belirterek, "Federal ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz ve şu anda silahın izini sürüyorlar" açıklamasında bulundu.

ABD'de lisede kanlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı - 4

Antioch Lisesi’nden yapılan açıklamada ise, yaşanan olay nedeniyle okulda eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

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