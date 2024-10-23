ABD'de McDonald's hamburgerleriyle bağlantılı E. coli salgını tespit edildi: 1 kişi öldü

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

McDonald's, yaptığı açıklamada, dilimlenmiş soğanların tek bir tedarikçi tarafından sağlandığını ve belirli dağıtım merkezlerine gönderildiğini bildirdi. Şirket, bu ürünün tedarikten çekildiğini ve bazı eyaletlerde sandviçin menüden geçici olarak kaldırıldığını duyurdu.



"Gıda güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz" ifadelerine yer veren McDonald's, bu kararın doğru bir adım olduğunu vurguladı.