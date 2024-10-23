ABD'de McDonald's hamburgerleriyle bağlantılı E. coli salgını tespit edildi: 1 kişi öldü
ABD'de McDonald's burgerleri, E. Coli bakterisi nedeniyle birçok kişiyi hasta etti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, şimdiye kadar 49 vaka kaydedildi. Bu hastalardan 10 kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişi ise hayatını kaybetti. E.Coli krizi ardından McDonald's yetkililerinden açıklama geldi.
Sağlık yetkilileri, McDonald's'ın quarter pounder hamburgerleriyle bağlantılı E. coli salgınının ABD'de onlarca kişiyi hasta ettiğini, bunlardan birinin de hayatını kaybettiğini söyledi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Salı günü yaptığı açıklamada, 10 eyalette en az 49 kişinin hastalandığını, vakaların çoğunun Colorado ve Nebraska'da yoğunlaştığını söyledi. CDC, hastalanan kişilerin çoğunun hastalanmadan önce McDonald's'ta "quarter pounder" hamburgeri yediklerini bildirdiğini söyledi.