ABD'de McDonald's hamburgerleriyle bağlantılı E. coli salgını tespit edildi: 1 kişi öldü

ABD'de McDonald's burgerleri, E. Coli bakterisi nedeniyle birçok kişiyi hasta etti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, şimdiye kadar 49 vaka kaydedildi. Bu hastalardan 10 kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişi ise hayatını kaybetti. E.Coli krizi ardından McDonald's yetkililerinden açıklama geldi.

ABD'de McDonald's hamburgerleriyle bağlantılı E. coli salgını tespit edildi: 1 kişi öldü - 1

Sağlık yetkilileri, McDonald's'ın quarter pounder hamburgerleriyle bağlantılı E. coli salgınının ABD'de onlarca kişiyi hasta ettiğini, bunlardan birinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Salı günü yaptığı açıklamada, 10 eyalette en az 49 kişinin hastalandığını, vakaların çoğunun Colorado ve Nebraska'da yoğunlaştığını söyledi. CDC, hastalanan kişilerin çoğunun hastalanmadan önce McDonald's'ta "quarter pounder" hamburgeri yediklerini bildirdiğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de McDonald's hamburgerleriyle bağlantılı E. coli salgını tespit edildi: 1 kişi öldü - 2

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

McDonald's, yaptığı açıklamada, dilimlenmiş soğanların tek bir tedarikçi tarafından sağlandığını ve belirli dağıtım merkezlerine gönderildiğini bildirdi. Şirket, bu ürünün tedarikten çekildiğini ve bazı eyaletlerde sandviçin menüden geçici olarak kaldırıldığını duyurdu.

"Gıda güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz" ifadelerine yer veren McDonald's, bu kararın doğru bir adım olduğunu vurguladı.

ABD'de McDonald's hamburgerleriyle bağlantılı E. coli salgını tespit edildi: 1 kişi öldü - 3

E.COLİ NEDİR?

E. Coli, insan ve hayvanların bağırsaklarında yaşayan bir bakteri grubudur.

Genellikle zararsız olan bu bakteriler, bazı durumlarda toksin üreterek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.


ABD'de McDonald's hamburgerleriyle bağlantılı E. coli salgını tespit edildi: 1 kişi öldü - 4

Enfeksiyon belirtileri arasında şiddetli ve kanlı ishal, karın krampları, kusma ve ateş yer alır.

DAHA FAZLA GÖSTER