ABD'de Michael kasırgası tropikal fırtınaya dönüştü

1 ABD'de karaya ulaşan Michael kasırgası Florida eyaletinin kuzey batısında ağaçlar ve elektrik direklerini devirdi, evlerin çatılarını uçurdu.

2 ABD'nin günlerdir diken üstünde beklediği Michael kasırgası tarihte şimdiye kadar kaydedilen en güçlü kasırga olma özelliği taşıyor. Dördüncü kategoride olan kasırga saatte 250 kilometre hızla esiyor.

3 ABD'li yetkililer yaklaşık 500 bin kişiye elektrik verilemediğini açıkladı.

4 Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael, Uluslararasi Uzay İstasyonu'ndan da görüntülendi.

5 Ülkenin güneybatısında etkili olan "Michael" ağaçlari devirdi, bazı bölgelerde sele neden oldu.

6 Ulusal Kasırga Merkezi, Michael kasırgasının hızını düşürdüğü ve tropik fırtınaya dönüştüğünü duyurdu.

7 Kasırganın vurduğu bölgedekiler hasar tespit çalışması yaparak evlerini onarmaya çalışıyor.

8 Kasırgaya yakalanan bir ABD'li duygularını şu sözlerle dile getirdi: "64 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bugüne kadar çok kasırga gördüm ama bu gördüklerimin en kötüsüydü. Buraya neler yaptığını görüyorsunuz, ağaçları kürdan gibi parçaladı."

9 Michael kasırgasının birkaç gün içinde güney doğuya doğru yoluna devam etmesi ve karadan uzaklaşması bekleniyor

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Michael'ın 1992'deki Andrew kasırgasından sonra abd'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

11 Michael kasırgası geçen pazar Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı.

12 Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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