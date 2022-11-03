ABD'de milyarderlerden ara seçimler için rekor bağış

Rapora göre, ekim ayına kadar olan süreçte, ülkede 465 milyarder 2022 yılı ara seçimleri için 881 milyon dolarlık rekor bağışta bulundu.

Önceki yıllara kıyasla bağış tutarındaki keskin artış dikkati çekerken, Amerikalı milyarderler 2018 ara seçimlerinde 611 milyon dolar, 2014 ara seçimlerinde 232 milyon dolar ve 2010 ara seçimlerinde 32 milyon dolarlık bağış yapmıştı.