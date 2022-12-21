ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası bekleniyor

"TÜM EYALETLERİ ETKİSİ ALTINA ALACAK"

NOAA, "nesilde bir kez görülecek" kadar nadir karşılaşılan büyük bir kar fırtınası ve soğuk hava dalgasının neredeyse ABD'nin tüm eyaletlerini etkisi altına alacağını kaydetti.