ABD’de okul saldırısını düzenleyen kişi 15 yaşındaki kız çocuğu çıktı: Polis ayrıntıları açıkladı

ABD polisi, Wisconsin eyaletindeki bir okulda dün ateş açan kişinin 15 yaşında bir kız öğrenci olduğunu açıkladı. Birr öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen Natalie Samantha Rupnow ise ölü bulundu.

ABD’de okul saldırısını düzenleyen kişi 15 yaşındaki kız çocuğu çıktı: Polis ayrıntıları açıkladı - 1

ABD polisi, Wisconsin eyaleti dün bir okula düzenlenen silahlı saldırı ile sarsıldı.

Eyaletin başkenti Madison'da polis şefi olan Shon Barnes, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 400 öğrencisi bulunan özel bir Hıristiyan okulu olan Abundant Life Christian School'da üç kişinin öldüğünü ve yedi kişinin yaralandığını söyledi.

Barnes gazetecilere yaptığı açıklamada, “Saldırganın 15 yaşında bir çocuk olduğu tespit edildi. Okulda öğrenciydi ve kanıtlar kendi kendine açtığı ateş sonucu öldüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD’de okul saldırısını düzenleyen kişi 15 yaşındaki kız çocuğu çıktı: Polis ayrıntıları açıkladı - 2

İKİ ÖĞRENCİNİN DURUMU KRİTİK

Barnes, ikinci sınıfa giden bir öğrencinin yerel saatle 11.00'den kısa bir süre önce acil servisi arayarak ateş edildiğini bildirdiğini açıkladı.

Polis şefi, hastaneye kaldırılan altı yaralıdan iki öğrencinin hayati tehlikesi bulunduğunu, iki kişinin durumunun stabil olduğunu ve iki kişinin de hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.

ABD’de okul saldırısını düzenleyen kişi 15 yaşındaki kız çocuğu çıktı: Polis ayrıntıları açıkladı - 3

"HALA NEDENİNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYORUZ

Olay yerinde bir tabanca ele geçirildiğini belirten Barnes, şüphelinin ailesinin polis soruşturmasında işbirliği yaptığını da belirterek, “Hâlâ cinayetin nedenini belirlemeye çalışıyoruz” dedi.

Yerel medya tarafından görüşülen bir tanık, saldırı sırasında iki el silah sesi duyduklarını söyledi.

Kimliği açıklanmayan çocuk, “Silah seslerini duyduk, sonra bazı insanlar ağlamaya başladı ve polis gelene kadar bekledik, sonra da bizi kiliseye götürdüler” diye konuştu.

ABD’de okul saldırısını düzenleyen kişi 15 yaşındaki kız çocuğu çıktı: Polis ayrıntıları açıkladı - 4

"KİTLESEL SALDIRILAR SIRADAN HALE GELDİ"

Kitlesel silahlı saldırıların sıradan hale geldiğinin altını çizen polis şefi, Abundant Life'a müdahale eden bazı sağlık personelinin doğrudan böyle bir olay için eğitimden geldiğini söyledi.

Barnes gazetecilere verdiği demeçte “Sanırım hepimiz bu kadarının yeterli olduğu konusunda hemfikiriz. Öğrencilerimizi desteklemek ve bu tür basın toplantılarının tekrar tekrar yaşanmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere bir araya gelmeliyiz” diye konuştu.

ABD’de okul saldırısını düzenleyen kişi 15 yaşındaki kız çocuğu çıktı: Polis ayrıntıları açıkladı - 5

SİLAH SAYISI İNSAN SAYISINDAN FAZLA

Saldırı, silahların insan sayısından fazla olduğu ve ateşli silahlara erişimi kısıtlama girişimlerinin sürekli siyasi çıkmazlarla karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süredir devam eden okul saldırılarının sonuncusu.

ABD’de okul saldırısını düzenleyen kişi 15 yaşındaki kız çocuğu çıktı: Polis ayrıntıları açıkladı - 6

BIDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden saldırıyı “şok edici ve vicdansızca” olarak nitelendirerek kınadı ve bu trajedinin daha sıkı silah yasalarına duyulan ihtiyacın altını bir kez daha çizdiğini söyledi.

ABD’de okul saldırısını düzenleyen kişi 15 yaşındaki kız çocuğu çıktı: Polis ayrıntıları açıkladı - 7
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