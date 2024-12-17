ABD’de okul saldırısını düzenleyen kişi 15 yaşındaki kız çocuğu çıktı: Polis ayrıntıları açıkladı

ABD polisi, Wisconsin eyaleti dün bir okula düzenlenen silahlı saldırı ile sarsıldı.

Eyaletin başkenti Madison'da polis şefi olan Shon Barnes, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 400 öğrencisi bulunan özel bir Hıristiyan okulu olan Abundant Life Christian School'da üç kişinin öldüğünü ve yedi kişinin yaralandığını söyledi.

Barnes gazetecilere yaptığı açıklamada, “Saldırganın 15 yaşında bir çocuk olduğu tespit edildi. Okulda öğrenciydi ve kanıtlar kendi kendine açtığı ateş sonucu öldüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.