ABD'de ölü sayısı 8 bini aştı (Corona virüste son durum)

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 4 BİNİ AŞTI

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 621 artarak 4 bin 934 oldu, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806'ya yükseldi. Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson hala ateşi olduğunu ve bir süre daha kendini izole edeceğini açıklamıştı.