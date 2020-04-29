ABD'de ölü sayısı Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı (Corona virüste son durum)



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 150 bine dayandı, can kaybı ise 218 bini aştı. Öte yandan, ABD'de Covid-19 kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı. İşte salgında son durum...

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ntv.com.tr 29.04.2020 - 08:07

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Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 218 bini aşarken, vaka sayısı ise 3 milyon 150 bine dayandı.

VİETNAM SAVAŞI'NI GEÇTİ ABD'de Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 1 milyon eşiğini aştı. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 22 bin 265'e yükselirken, ölü sayısı 58 bin 320'ye ulaştı. Covid-19 vaka ve ölü istatistiklerini takip eden John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son veriler, ülkede salgından ölenlerin sayısının, Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçtiği ortaya koyuyor. Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısı 58 bin 220. Covid-19'un ölüm oranı her 100 bin kişi bazında 17.6 olarak gerçekleşirken, bu oran Vietnam Savaşı'nın en yoğun kabul edildiği 1968 yılında her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri olarak kayıtlara geçti.

DÜNYADA SON DURUM / FRANSA Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1520 artışla 197 bin 589'a ulaştı.



Covid-19 nedeniyle 4 bin 387'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 484 kişi hastanelerde tedavi görüyor. İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 1373 artarak 46 bin 886'ya çıktı.

İTALYA İtalya'da Covid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 382 artarak 27 bin 359’a yükseldi. Ülkede, iki aydır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 608 azalarak 105 bin 205’e gerilediği, bugüne kadar virüs bulaşanların toplam sayısının da 201 bin 505 olduğu belirtildi.

İNGİLTERE İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 21 bin 678'e yükseldi. Sağlık Bakanı Matt Hancock, günlük basın toplantısında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 21 bin 92'den 21 bin 678’e yükseldiğini bildirdi. Hancock, ülkede vaka sayısının 3 bin 996 artarak 161 bin 145’e ulaştığını, bir günde yapılan test sayısının da 43 bin 453 olarak gerçekleştiğini aktardı. Buna göre, ülkede toplam test sayısı 763 bin 363’e çıktı.



Bakan Hancock, Covid-19 testiyle ilgili politikayı da değiştirdiklerini ve bundan böyle 65 yaş üstü vatandaşları, huzurevi ve bakımevi çalışanlarını ve kritik çalışan kategorisinde bulunmayan çalışanları da test edeceklerini bildirdi.

İSPANYA İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 23 bin 822'ye yükseldi.

İRAN İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 5 bin 877'ye yükseldi.

KKTC'DE 11 GÜNDÜR YENİ TİP CORONA VİRÜS VAKASI GÖRÜLMEDİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 11 gündür yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası görülmediğini açıkladı. Pilli, son 24 saatte 372 test yapıldığını ve yeni Covid-19 vakasına rastlanmadığını söyledi.



KKTC'de ilk Covid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne dek virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.



RUM KESİMİNDE 15 YENİ VAKA Rum basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Rum kesiminde 15 yeni Covid-19 vakasına rastlandı. Rum Sağlık Bakanlığı, bugün 2 bin 999 test yapıldığını açıklarken, ülkede toplam vaka sayısının 837'ye yükseldiğini duyurdu. Kıbrıs Rum kesiminde ilk Covid-19 vakası 9 Mart'ta görüldü, bugüne kadar virüs sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetti.





RUSYA'DA İDARİ İZİNLER UZATILDI Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, çalışanlara yönelik idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi. Ülkede yapılan Covid-19 test sayısının arttığını belirten Putin, "Geçen ayın başında günde 2 bin test yapılıyordu. Şimdi ise günde yaklaşık 150 bin test yapılıyor. Testlerin sayısı ve virüsten korunmak için gerekli tıbbi malzemelerin üretimi artacak." ifadelerini kullandı.



Ülkede salgının zirve noktasına henüz ulaşmadığına dikkati çeken Putin, "Bu bağlamda, ülkede maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinler 11 Mayıs'a kadar uzatılacak" dedi.











RUSYA'DA YENİ VAKA SAYISI ARTIŞTA Rusya



Yeni vakaların yüzde 40,7’sinde salgın belirtilerinin bulunmadığı aktarılırken, 1110 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 8 bin 456’ya, ölü sayısının ise 72 artarak 867’ye ulaştığı belirtilmişti. Rusya Corona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 411 kişide daha Covid-19 görülmesiyle vaka sayısı 93 bin 558’e çıktığı ifade edilmişti.Yeni vakaların yüzde 40,7’sinde salgın belirtilerinin bulunmadığı aktarılırken, 1110 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 8 bin 456’ya, ölü sayısının ise 72 artarak 867’ye ulaştığı belirtilmişti.