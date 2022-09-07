ABD'de orman yangınları: 4 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki Kaliforniya eyaleti aşırı sıcakların etkisinde. Yüksek sıcaklık ve nem, haftalardır süren orman yangınlarıyla mücadeleyi de güçleştiriyor. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken, yangınlarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - NTV - Reuters 07.09.2022 - 06:43

ABD'de orman yangınları: 4 ölü - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kaliforniya eyaletinde, 50 bölgede yangın olduğu belirtiliyor.

ABD'de orman yangınları: 4 ölü - 2

Bu yangınların 14'ü büyük sayılabilecek nitelikte. 
Eyalet çapında 4 bin itfaiyeci alevlerle mücadele ederken, yerleşim yerleri de tehdit altında.


ABD'de orman yangınları: 4 ölü - 3

Binden fazla kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Yüksek sıcaklık ve nem, alevlerle mücadeleyi güçleştiriyor.

ABD'de orman yangınları: 4 ölü - 4

ART ARDA SICAKLIK REKORLARI KIRILIYOR

Sacramento'da termometreler, tüm zamanların rekoru olan 46 dereceyi gösterdi. 

Haftalardır süren sıcak hava dalgasının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

ABD'de orman yangınları: 4 ölü - 5

Artan klima kullanımı nedeniyle yetkililer art arda uyarılar yapıyor.

Olası elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek için halka 16-21 saatleri arasında, elektrik kullanımı en aza indirilmesi çağrısı yapıldı.

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ABD'de orman yangınları: 4 ölü - 7
ABD'de orman yangınları: 4 ölü - 8
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