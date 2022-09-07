ABD'de orman yangınları: 4 ölü

Haberler - NTV - Reuters 07.09.2022 - 06:43
Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kaliforniya eyaletinde, 50 bölgede yangın olduğu belirtiliyor.
Bu yangınların 14'ü büyük sayılabilecek nitelikte.
Eyalet çapında 4 bin itfaiyeci alevlerle mücadele ederken, yerleşim yerleri de tehdit altında.
Binden fazla kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Yüksek sıcaklık ve nem, alevlerle mücadeleyi güçleştiriyor.
Sacramento'da termometreler, tüm zamanların rekoru olan 46 dereceyi gösterdi.
Haftalardır süren sıcak hava dalgasının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
Artan klima kullanımı nedeniyle yetkililer art arda uyarılar yapıyor.
Olası elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek için halka 16-21 saatleri arasında, elektrik kullanımı en aza indirilmesi çağrısı yapıldı.