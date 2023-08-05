ABD'de ortalık karıştı: Sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede
New York'un Manhattan şehrinde bir sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımı etkinliğine katılanlar ile polis arasında arbede yaşandı.
Popüler YouTube yayıncısı Kai Cenat'ın çekilişle ücretsiz bazı hediyeleri fanlarına dağıtacağını duyurması üzerine Union Meydanı'nı dolduran yüzlerce genç arasında tartışmalar yaşanması üzerine çıkan taşkınlığı yatıştırmak ve kalabalığı dağıtmak için New York Polisi (NYPD) ekipleri bölgeye girişi yasakladı.