ABD'de polis, ihbarda bulunan siyahi kadını evinde vurarak öldürdü

"BİZİ SEN ÇAĞIRDIN"

Eyalet polisi tarafından yayınlanan vücut kamerası görüntülerine göre olay yerine gelen Sangamon County Şerif Yardımcısı Sean Grayson ve bir polis, bahçede arama yaptıktan sonra Massey'nin kapısını çaldı.

Görüntülerde Grayson'un kapıyı geç açan kadına konuşma sırasında, "Sana neden zarar verelim? Bizi sen çağırdın" dediği duyuldu.