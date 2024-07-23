ABD'de polis, ihbarda bulunan siyahi kadını evinde vurarak öldürdü
ABD bir kez daha polisin ölümcül şiddetine sahne oldu. Siyahi bir kadın bahçesine biri girdiği gerekçesiyle evine çağırdığı polis tarafından kafasından vurularak öldürüldü. Olayın görüntülerinde, kadının sıcak su dolu bir tencereyi eline aldığı sırada polis tarafından uyarıldığı ve hemen ardından vurulduğu görülüyor. Ateş açan polis memuru Sean Grayson, cinayet ve resmi görevi kötüye kullanma ile suçlanıyor.
POLİSE İHBARDA BULUNDU
ABD'nin Illinois eyaletinin başkenti Springfield'de siyahi bir kadın evine çağırdığı polis tarafından katledildi.
36 yaşındaki Sonya Massey, 6 Temmuz'da bahçesine biri girdiği gerekçesiyle gece saatlerinde 911'i arayarak polise ihbarda bulundu.