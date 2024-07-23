ABD'de polis, ihbarda bulunan siyahi kadını evinde vurarak öldürdü

ABD bir kez daha polisin ölümcül şiddetine sahne oldu. Siyahi bir kadın bahçesine biri girdiği gerekçesiyle evine çağırdığı polis tarafından kafasından vurularak öldürüldü. Olayın görüntülerinde, kadının sıcak su dolu bir tencereyi eline aldığı sırada polis tarafından uyarıldığı ve hemen ardından vurulduğu görülüyor. Ateş açan polis memuru Sean Grayson, cinayet ve resmi görevi kötüye kullanma ile suçlanıyor.

ABD'de polis, ihbarda bulunan siyahi kadını evinde vurarak öldürdü - 1

POLİSE İHBARDA BULUNDU

ABD'nin Illinois eyaletinin başkenti Springfield'de siyahi bir kadın evine çağırdığı polis tarafından katledildi.

36 yaşındaki Sonya Massey, 6 Temmuz'da bahçesine biri girdiği gerekçesiyle gece saatlerinde 911'i arayarak polise ihbarda bulundu.

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ABD'de polis, ihbarda bulunan siyahi kadını evinde vurarak öldürdü - 2

"BİZİ SEN ÇAĞIRDIN"

Eyalet polisi tarafından yayınlanan vücut kamerası görüntülerine göre olay yerine gelen Sangamon County Şerif Yardımcısı Sean Grayson ve bir polis, bahçede arama yaptıktan sonra Massey'nin kapısını çaldı.

Görüntülerde Grayson'un kapıyı geç açan kadına konuşma sırasında, "Sana neden zarar verelim? Bizi sen çağırdın" dediği duyuldu.

ABD'de polis, ihbarda bulunan siyahi kadını evinde vurarak öldürdü - 3

KAYNAR SU DOLU TENCEREYİ KONTROL ETMESİNİ İSTEDİ

Grayson'ın kadına evinin yakınında kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Ardından polisler eve girerek Massey'den kimlik kartını göstermesini talep etti.

Massey kanepede çantasındaki kimlik kartını bulmaya çalışırken, Grayson Massey'den ocaktaki kaynar su bulunan tencereyi kontrol etmesini isteyerek, "Buradayken ateşe ihtiyacımız yok" dedi.

ABD'de polis, ihbarda bulunan siyahi kadını evinde vurarak öldürdü - 4

POLİS SICAK SUDAN KAÇTI

Polisin uyarısı üzerine mutfağa giderek ocağı kapatan Massey, tencereyi alıp lavaboya yöneldikten sonra kendisinden uzaklaştığını düşündüğü polise "Nereye gidiyorsun" diye sordu.

Grayson'un sıcak sudan uzağa gittiğini söylemesi üzerine polisin ifadesini tekrarlayarak şaşkınlığını ifade eden Massey, "Seni İsa adına kınıyorum" dedi.

ABD'de polis, ihbarda bulunan siyahi kadını evinde vurarak öldürdü - 5

"SENİ YÜZÜNDEN VURACAĞIM"

Massey'e "Yapmasan iyi olur. Yemin ederim, seni yüzünden vuracağım" şeklinde bağıran Grayson, kendisinden özür dileyip yere eğilen kadına elindekini bırakmasını söyleyerek üç el ateş etti.

ABD'de polis, ihbarda bulunan siyahi kadını evinde vurarak öldürdü - 6

"BAŞKA NE YAPABİLİRDİK?"

Grayson kadını vurduktan sonra yanındaki polise, "Başka ne yapabilirdik? Zaten bize yaklaşmıştı" dedi.

Olayın ardından diğer polis başından vurulan kadına müdahale ederek, ekiplerin gelmesini bekledi.

O sırada başka bir polisle konuştuğu duyulan Grayson, "Elinde kaynar suyu vardı ve üzerime kaynar suyla geldi" ifadesini kullandı.

ABD'de polis, ihbarda bulunan siyahi kadını evinde vurarak öldürdü - 7

RESMİ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan 30 yaşındaki Sean Grayson kendisine yöneltilen birinci derece cinayet ve resmi görevi kötüye kullanma suçlamalarını reddetti.

ABD'de polis, ihbarda bulunan siyahi kadını evinde vurarak öldürdü - 8

BIDEN TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Joe Biden yaşanan polis şiddetine tepki gösterdi. Biden, "Bir anne, arkadaş, birinin kızı ve genç bir siyahi kadın olan Sonya Massey bugün hayatta olmalıydı. Sonya'nın bir polis memurunun ellerinde ölmesi bize siyahi Amerikalıların çoğumuzun yaşamadığı şekilde, güvenlikleriyle ilgili korkularını hatırlatıyor" ifadesini kullandı.

Massey'in ailesinin adaleti hak ettiğini belirten Biden, çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı diledi.

ABD'de polis, ihbarda bulunan siyahi kadını evinde vurarak öldürdü - 9
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