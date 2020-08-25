ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlara çağrı yapıldı.

Anadolu Ajansı 25.08.2020 - 05:56

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı - 1

Wisconsin Valisi Tony Evers, yaptığı açıklamada, 125 ulusal muhafızın Wisconsin eyaletinin Kenosha kentine geleceğini söyledi.

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı - 2

Demokrat Partili Vali Evers, ulusal muhafızların, kentteki altyapı tesislerinin muhafaza edilmesi ve itfaiyeciler ile olaylara dahil olan diğer kişilerin korunmasından sorumlu olacaklarını duyurdu.

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı - 3

Ulusal muhafızların kente çağrılması kararı, polis şiddeti karşıtı protestolar sırasında bazı göstericilerin araçları ateşe vermesi ve polisle çatışmaya girmesi üzerine geldi.

Kentte, ayrıca, 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı - 4

SİYAHİ AMERIKALI JACOB BLAKE POLİS KURŞUNUYLA AĞIR YARALANDI

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda Jacob Blake isimli siyahi ağır yaralanmıştı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından 7 el ateş etiği görülmüştü.

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı - 5

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, hastanede tedavisi süren Blake'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polisin açıklamasına göre, polis, "aile içi bir olay" gerekçesiyle gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişti.

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı - 6

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etmişti.

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı - 7

ÜÇ ÇOCUĞU BABALARININ POLİS TARAFINDAN VURULDUĞUNU GÖRDÜ

Wisconsin Valisi Tony Evers, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Blake'in gündüz vakti arkasından defalarca vurulduğunu belirterek, "Henüz tüm ayrıntılara sahip olmasak da kesin olarak bildiğimiz şey şu ki o, eyaletimizde veya ülkemizde kolluk kuvvetlerinde görevli kişilerin ellerinde vurulan, yaralanan veya acımasızca öldürülen ilk kişi değil" ifadesini kullanmıştı.

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı - 8

Avukat Benjamin Crump ise Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğunu ve o sırada üç çocuğunun da arabada bulunduğunu belirtmişti.

Crump, "(Çocukları) Bir polisin babasını vurduğunu gördüler. Sonsuza kadar travma geçirmiş olacaklar. Çocuklarımız daha iyisini hak ediyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı - 9

YÜZLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etmişti.

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı - 10

Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirilmişti.

Mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler yaşanmıştı.

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı - 11
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı - 12
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı - 13
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı - 14

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER