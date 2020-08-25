ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı

Avukat Benjamin Crump ise Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğunu ve o sırada üç çocuğunun da arabada bulunduğunu belirtmişti.

Crump, "(Çocukları) Bir polisin babasını vurduğunu gördüler. Sonsuza kadar travma geçirmiş olacaklar. Çocuklarımız daha iyisini hak ediyor." ifadesini kullanmıştı.