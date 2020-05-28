ABD'de polis şiddetini protestoda kan aktı

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümünü protesto eden yüzlerce gösterici polisle çatıştı. Minneapolis Emniyet Müdürü John Elder çarşamba gecesi yaşanan çatışmalarda bir kişinin öldüğünü doğruladı. Dükkanının yağmalanmasına engel olmak isteyen bir kişinin protestoculardan birini vurduğu iddia edildi. ABD'nin Los Angeles kentinde de protesto gösterileri düzenlendi.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 28.05.2020 - 11:22

ABD 'nin Minneapolis kentinde, önceki gün polis şiddeti sonrası yaşamını yitiren siyahi George Floyd'un hayatını kaybettiği yerin yakınında bulunan 3. bölge polis merkezinde akşam saatlerinde protesto gösterisi yapıldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı yerde bir araya gelen çoğunluğu siyahi göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı.

Bazı noktalarda göstericilerle yakın temasa giren polislerin göstericileri dağıtmak için yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandığı kameralara yansıdı.

Olaylar devam ederken bazı göstericilerin bölgede bulunan bir mağazayı ateşe verdiği, bir başka mağazayı ise yağmaladığı ve polisin bu bölgeye ilave destek göndererek göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttığı belirtildi.

PELOSI: GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ BİR SUÇTUR ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyasi George Floyd'un ölümünün suç olduğunu söyledi.

ABD Kongresi'nde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Demokrat Meclis Başkanı Pelosi, ülke gündemini sarsan siyahi Amerikalının ölümünü değerlendirdi.

Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu kaydeden Pelosi, "Bu bir trajedi, bu bir suç. Kalbinizi parçalayan bir olay. Çok üzücü. Bunun karşılığında adalet olmalı" ifadelerini kullandı.

Demokrat Kongre üyelerinin Floyd'un ölümüne ilişkin süreci yakından takip edeceklerini vurguladıkları belirtildi.

TRUMP: SORUŞTURMANIN HIZLANDIRILMASI TALİMATI VERDİM ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı'na, Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın gözaltı işlemi sırasında polis tarafından boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturmayı hızlandırması için talimat verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Benim talebim çerçevesinde, FBI ve Adalet Bakanlığı, George Floyd'un üzücü ve trajik ölümüne ilişkin iyi bir soruşturma yürütüyor. Ben bu soruşturmanın hızlandırılmasını talep ettim" ifadesini kullandı.

Yerel güvenlik birimlerinin soruşturmada yaptığı işten dolayı da memnun olduğunu vurgulayan Trump, "George'un ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyorum. Adalet yerini bulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI 46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.

"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Federal Soruşturma Bürosu ile Adalet Bakanlığına, Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmayı hızlandırması için talimat verdiğini açıklamıştı.

Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.

"NEFES ALAMIYORUM" SLOGANI 2012'de 17 yaşındaki Afrika kökenli Amerikalı Trayvon Martin Florida'da alışverişten evine dönerken bir mahalle bekçisi tarafından öldürülmüştü.

Martin'in ölümü, ırkçılık ve siyahlara yönelik şiddete karşı olan "Black Lives Matter" hareketinin başlamasını sağladı. “Nefes alamıyorum” Black Lives Matter hareketinin bir sloganı haline geldi. Aynı sözleri George Floyd ölmeden önce polis boynuna bastırırken sarf etti.