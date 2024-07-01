ABD’de polise "sahte silah" doğrultan çocuk vurularak öldürüldü

SİLAH SAHTE ÇIKTI

Utica Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, “Vücut kamerası görüntülerinde de görüleceği üzere, memurlar Nyah Mway'in üstünü aramak istediklerinde Mway hemen kaçmaya çalışmıştır. Kaçarken vücudunun ön kısmından GLOCK marka bir ‘replika’ tabanca çıkarmış ve Memur Patterson'ın vücut kamerasındaki 51 ve 53. saniyelerde silahı doğrudan Memur Patterson ve diğer memurlara doğrultmuştur. Şeffaflık taahhüdümüze uygun olarak, şu anda elimizde bulunan kanıtların tamamının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamanın ihtiyatlı olacağını düşündük” denildi.

Yapılan incelemede, çocuğun silahının "sahte" olduğu tespit edildi.