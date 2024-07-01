ABD’de polise "sahte silah" doğrultan çocuk vurularak öldürüldü
ABD’de polis, bir silahlı soyguna ilişkin düzenlediği soruşturma kapsamında iki çocuğu durdurdu. Çocuklardan birisi kaçmaya çalıştığı sırada cebinden "sahte silah" çıkardı. Polis ise çocuğa ateş açtı. Utica Polis Departmanı, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.
BD'nin New York eyaletinin Utica kentinde polis 28 Haziran'da bir silahlı soyguna ilişkin soruşturma kapsamında iki çocuğu yerel saatle 22.00 sıralarında sokakta durdurdu.
Polisin soru sorduğu sırada çocuklardan biri kaçmaya başladı.