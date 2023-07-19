ABD’de Powerball ikramiyesi 1 milyar doları aştı

BD'nin en popüler loto oyunlarından Powerball ve Mega Millions ikramiyeleri toplamda 1,5 milyar doları geçerken, Belmont ve San Mateo kentleri arasında yer alan 101 numaralı Otoyolda bulunan reklam panolarında ikramiye tutarları anlık olarak gösteriliyor. Çarşamba akşamı çekilişi yapılacak olan oyunlardan sadece Powerball'un ikramiyesi, 1 milyar doları aşmış durumda.

ABD’de Powerball ikramiyesi 1 milyar doları aştı - 1

ABD'nin en popüler loto oyunlarından Powerball ve Mega Millions ikramiyeleri toplamda yaklaşık 2 milyar dolar büyürken, Belmont ve San Mateo kentleri arasında yer alan 101 numaralı Otoyolda bulunan reklam panolarında ikramiye tutarları yer alıyor.

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ABD’de Powerball ikramiyesi 1 milyar doları aştı - 2

Çarşamba akşamı çekilişi yapılacak olan oyunlardan sadece Powerball'un ikramiyesi, 1 milyar doları aşmış durumda.

ABD’de Powerball ikramiyesi 1 milyar doları aştı - 3

Çekilişte tüm numaraları bilen bir talihlinin çıkması durumunda Powerball tarihinin en yüksek üçüncü, ABD tarhinin ise yedinde en yüksek ikramiyesi verilecek.

ABD’de Powerball ikramiyesi 1 milyar doları aştı - 4

Harvard Üniversitesi istatistikçisi Mark Glickman'ın yaptığı hesaplamalara göre; büyük ikramiyeyi kazanma şansı 292,2 milyonda bir olarak hesaplandı.

ABD’de Powerball ikramiyesi 1 milyar doları aştı - 5

Büyük ikramiyeyi kazanacak talihli, 1 milyar dolar parayı 30 yıl boyunca yıllık yüzde 5 artan taksitlerle alabileceği gibi nakit almayı tercih etmesi halinde 516 milyon doların sahibi olacak.

ABD’de Powerball ikramiyesi 1 milyar doları aştı - 6
ABD’de Powerball ikramiyesi 1 milyar doları aştı - 7
ABD’de Powerball ikramiyesi 1 milyar doları aştı - 8
ABD’de Powerball ikramiyesi 1 milyar doları aştı - 9
ABD’de Powerball ikramiyesi 1 milyar doları aştı - 10
ABD’de Powerball ikramiyesi 1 milyar doları aştı - 11
ABD’de Powerball ikramiyesi 1 milyar doları aştı - 12
ABD’de Powerball ikramiyesi 1 milyar doları aştı - 13
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