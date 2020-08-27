ABD'de protestolar, yasağa rağmen 4. gece de devam etti

PROTESTOLAR, YASAĞA RAĞMEN 4. GECE DE DEVAM ETTİ

Bu arada, dün gece düzenlenen protestolarda silahıyla iki kişinin ölmesine sebep olan Kyle Rittenhouse'un, yarım saat önce olay yerindeki görüntüleri objektiflere takılmıştı.

Tutuklandığı belirtilen Rittenhouse'un ölümüne sebep olduğu kişilerin isimleri açıklanmadı. Ancak hayatını kaybedenlerden genç olanının 26 yaşındaki Anthony Huber olduğu kendisini tanıyan bir arkadaşı tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.