ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan ANTIFA 'terör örgütü' kabul edilecek

Reuters - Anadolu Ajansı 31.05.2020 - 22:54 | Son Güncelleme : 31.05.2020 - 23:07
Barışçıl protestoların, dışarıdan katılan bir grup tarafından şiddet ve yağmalama ile provoke edilmeye çalışıldığını savunan Belediye Başkanı, dün gece bütün tahriklere rağmen polisin kendisini frenleyerek olayların büyümesini engellediğini öne sürdü.
De Blasio, sosyal medyada büyük tepki çeken, göstericilerin üzerine NYPD polis aracının sürüldüğü olayla ilgili de "Bundan hiç hoşlanmadım, buna benzer bir olayı bir daha asla görmek istemem. Bu konuyu inceliyoruz" diye konuştu.
New York'un değişik bölgelerinde, dün gece sokaklara inen binlerce protestocu da trafiği engellemiş, polisle aralarında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.
Gösteriler sırasında bir polis aracının göstericilerin üzerine sürüldüğü görüntüler sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu.
New York'ta dün geceki protestolarda da 345 gösterici tutuklandı, 33 polis yaralandı.