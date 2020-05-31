ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan ANTIFA 'terör örgütü' kabul edilecek

ABD Başkanı Trump, ANTIFA grubunu terör örgütü olarak tanıyacağını açıklarken, ana akım medyayı da öfke ve anarşiyi köpürtmekle suçladı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise göstericilerin üzerine polis aracının sürülmesine ilişkin, "Bundan hiç hoşlanmadım, buna benzer bir olayı bir daha asla görmek istemem. Bu konuyu inceliyoruz" dedi.

Reuters - Anadolu Ajansı 31.05.2020 - 22:54 | Son Güncelleme : 31.05.2020 - 23:07

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd’un öldürülmesi üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı ANTIFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Muhafız birliklerinin dün gece Minneapolis’teki gösterilerde "ANTIFA anarşistlerinin eylemlerini" hızlı şekilde kontrol altına aldığını belirterek, tebrik etti.
"Eğer Belediye Başkanı Ulusal Muhafızları ilk akşamdan kullansaydı bu sorunlar olmayacaktı" ifadesini kullanan Trump, Demokratlar tarafından yönetilen diğer eyalet ve şehirlerin de çok geç olmadan Ulusal Muhafızlardan destek almalarını önerdi.

ANA AKIM MEDYAYI SUÇLADI

ABD'nin ANTIFA’yı terör örgütü olarak tanıyacağını kaydeden Trump, ayrıca "sahte haber" olarak nitelediği ana akım medyayı da gösterilerde öfke ve anarşiyi köpürtmekle suçladı.

ANTIFA'NIN TARİHİ

Kamuya açık kaynaklarda, "Anti-faşizm" kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılan ve Almanya’da yükselen Nazizme karşı ortaya çıkan aşırı sol grup ANTIFA hareketinin kökeni Avrupa’da 1930’lara dayanıyor.
Amerika’da 1980’lerden sonra ortaya çıkan ANTIFA grubu, politik reform ve uzlaşıdan ziyade siyasi hedeflerine doğrudan eylemler yaparak ulaşma yolunu seçen aşırıcılar olarak biliniyor.
Faşizme ve ırkçılığa karşı, özellikle toplumsal olay ve protestolarda kendini gösteren bu gruplar, karşı tarafı yıldırma, fiziksel şiddet eylemleri ve mala zarar verme gibi protesto taktikleri kullanmasıyla öne çıkıyor.

GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE POLİS ARACININ SÜRÜLMESİ 

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York polisinin (NYPD) dün akşam George Floyd için düzenlenen gösterilerde kendini frenlediğini ve olayların büyümesini engellediğini belirterek, "NYPD aracının göstericilerin üzerine sürülmesi olayı da inceleniyor" dedi.
De Blasio, Minneapolis'te siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle New York’ta 4 gündür devam eden gösterilere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Barışçıl protestoların, dışarıdan katılan bir grup tarafından şiddet ve yağmalama ile provoke edilmeye çalışıldığını savunan Belediye Başkanı, dün gece bütün tahriklere rağmen polisin kendisini frenleyerek olayların büyümesini engellediğini öne sürdü.

De Blasio, sosyal medyada büyük tepki çeken, göstericilerin üzerine NYPD polis aracının sürüldüğü olayla ilgili de "Bundan hiç hoşlanmadım, buna benzer bir olayı bir daha asla görmek istemem. Bu konuyu inceliyoruz" diye konuştu.

George Floyd için 26 Mayıs'tan bu yana ülke genelinde protestolar düzenleniyor.

New York'un değişik bölgelerinde, dün gece sokaklara inen binlerce protestocu da trafiği engellemiş, polisle aralarında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Gösteriler sırasında bir polis aracının göstericilerin üzerine sürüldüğü görüntüler sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu.

New York'ta dün geceki protestolarda da 345 gösterici tutuklandı, 33 polis yaralandı.

Olaylarda, Manhattan'da 10'dan fazla iş yeri yağmalandı, 47 polis aracı da yakılarak veya camları kırılarak hasar gördü.

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