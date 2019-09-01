ABD'de saldırgan rastgele ateş açtı: 5 ölü
NTV Haber
ABD'nin Teksas eyaleti bir ayda düzenlenen ikinci silahlı saldırıyla sarsıldı. Saldırganın etrafa rastgele ateş açması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti. 21 kişi yaralandı. 30'lu yaşlarındaki saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
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1ABD'nin Teksas eyaletinde yeni bir silahlı saldırı düzenlendi.
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2Saldırgan Midland ve Odessa kentlerinin arasındaki bölgede yer alan bir alışveriş merkezi civarında aracın içinden etrafa rastgele ateş açtı.
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3Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı.
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4Olay yerine çok sayıda ilkyardım ve polis ekibi sevk edildi.
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5Saldırganın olay öncesinde trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisini durduran polise tüfekle ateş açarak kaçtığı, daha sonra saldırıyı düzenlediği belirtildi.
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630'lu yaşlarında beyaz bir erkek olduğu belirtilen saldırganın, saldırıyı kaçırdığı bir posta aracıyla gerçekleştirdiği öğrenildi.
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7ABD polisi ilk başta iki saldırgan olduğundan şüphelendi. Ancak daha sonra ikinci bir saldırgan olmadığına inanıldığı açıklandı
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8Silahlı saldırgan bir sinema salonu dışında polisle girdiği çatışmada vurularak öldürüldü.
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95 kişiyi öldüren saldırganın kimliğine dair bir açıklama henüz yapılmadı.
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10ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı William Barr'ın kendisini bilgilendirdiğini belirtti.
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11FBI'ın ve güvenlik güçlerinin olayla yakından ilgilendiğini, gelişmeleri yakından takip edeceğini ifade etti.
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12ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso kentinde 3 Ağustos'ta bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlenmiş, 22 kişi hayatını kaybetmişti.
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