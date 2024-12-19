ABD’de salgın alarmı: İnsanlarda görülen ilk ciddi vaka
ABD’de insanlarda görülen ilk ciddi kuş gribi vakası kayıtlara geçti. Louisiana eyaletinde yaşayan bir kişi, kuş gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Vakanın ABD’de insanlarda görülen ilk ciddi kuş gribi vakası olduğu açıklandı. Ülkenin Kaliforniya eyaletinde salgın riski nedeniyle acil durum ilan edildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) yapılan açıklamada, 65 yaş üzerinde olan ve kronik sağlık sorunları bulunan hastanın, virüse yakalanmasının ardından solunum güçlüğü yaşadığı belirtildi.