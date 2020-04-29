ABD'de salgının en fazla etkilediği ikinci eyalette parklar açılıyor

New Jersey Valisi Phil Murphy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Mayıs itibarıyla eyaletteki parkların ve golf sahalarının açılacağını duyurdu.

Murphy, sosyal mesafe kurallarının yürürlükte kalmaya devam edeceğini vurgulayarak, bu kararı halktan gelen baskı üzerine değil eyaletteki salgında gelinen sağlık verilerine bakarak aldığını aktardı.

Ülkede New York'tan sonra salgının en fazla etkilediği ikinci eyalet olan New Jersey'de, John Hopkins Ünversitesi'nin kayıtlarına göre 116 bin 365 corona virüs vakası ve 6 bin 771 can kaybı bulunuyor.