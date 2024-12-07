ABD'de salmonella uyarısı: 68 kişi hastalandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ABD’de 19 eyalette en az 68 kişinin hastalanmasına ve 18 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan salmonella salgınıyla ilgili soruşturmada, insanları salatalıkların kullanıldığı gıda ürünlerini tüketmeme konusunda uyardı.