ABD'de salmonella uyarısı: 68 kişi hastalandı
Yetkililer ABD'nin 19 eyaletinde 68 kişinin hastalandığı ve 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı salmonella salgınına ilişkin soruşturma kapsamında, geri çağrılan salatalıkların yanı sıra ürünü içerebilecek besinlerin tüketilmemesi konusunda uyardı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ABD’de 19 eyalette en az 68 kişinin hastalanmasına ve 18 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan salmonella salgınıyla ilgili soruşturmada, insanları salatalıkların kullanıldığı gıda ürünlerini tüketmeme konusunda uyardı.