ABD’de savaş gemisinde yangın

ABD’de limanda demirli bulunan USS Bonhomme Richard isimli savaş gemisinde yangın çıktı.

Abone ol Paylaş







İHA - Reuters 12.07.2020 - 23:34

ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki San Diego Deniz Üssü’nde rutin bakımlar nedeni ile demirli olan USS Bonhomme Richard isimli savaş gemisinde yangın çıktı.

San Diego İtfaiye Departmanı'na bağlı ekipler yangına hem karadan hem denizden müdahale ediyor.

18 KİŞİ YARALANDI Yangında şu ana kadar 18 kişinin yaralandığı açıklandı.

Görgü tanıkları ise gemide patlama sesi duyduklarını ve ardından yangın çıktığını iddia etti.

ABD Donanması'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üs ve yerel itfaiye ekipleri, San Diego Deniz Üssü'nde bulunan USS Bonhomme Richard üzerinde devam eden yangına müdahale ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Donanma Sözcüsü Krishna Jackson, yaptığı açıklamada geminin rutin bakım için San Diego limanında demirli olduğunu aktarırken, yangın sırasında denizcilerin gemide olmadığını açıkladı.

İKİ FİLMDE KULLANILMIŞTI Öte yandan, USS Bonhomme Richard 2012 yapımı “Savaş Gemisi" ve “Cesaret Eylemi” adlı iki Hollywood yapımı filmde kullanılmıştı. Amfibi saldırı gemisi olan USS Bonhomme Richard en son Güney Kore’de yapılan manevralarda görev almıştı.

Paylaş





