ABD'de seçim bitti, sıra koltuklara geldi: İşte Trump'ın kabinesinde yer alması beklenen isimler
ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından, yeni başkanın oluşturacağı kabinede yer alacak muhtemel isimlerle ilgili tartışmalar gündem oldu. Trump'ın oluşturacağı kabinede dışişleri bakanı, savunma bakanı, hazine bakanı, adalet bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı, en fazla merak edilen isimler. 2016-2020 yıllarındaki başkanlık döneminde çok sayıda isimle çalışan ve kısa zamanda birçok ismi görevden alan Trump'ın, yeni kabinesini nasıl şekillendireceği merak konusu.
ABD'de 5 Kasım'da yapılan ve Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin ardından kamuoyunda "Trump'ın kabinesinde kimler olacak?" sorusu sorulmaya başladı.
20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen başkanlık görevine başlayacak olan Trump'ın oluşturacağı kabinede en fazla merak edilenler dışişleri bakanı, savunma bakanı, hazine bakanı, adalet bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı gibi isimler olarak gösteriliyor.
ABD'nin yeni başkanı Trump'ın önünde atanmayı bekleyen yaklaşık 4 binden fazla pozisyonun bin 200 kadarı Senatonun onayına tabi.
2016'da başkanlık koltuğuna oturan Trump, Senatoda çoğunluğun Demokratlarda olması sebebiyle birçok adayının onay süreçlerini uzun süreler beklemek zorunda kalmıştı.
Başta bakanlar olmak üzere Trump'ın yeni kabinesini şekillendirecek isimlerin, bu sefer Senatoda çoğunluk Cumhuriyetçilerde olduğu için daha kısa sürelerde onay alması bekleniyor.