ABD'de seçim sandıkları ateşe verildi: Yüzlerce oy pusulası yandı
ABD'de seçim yarışında son düzlüğe girildi. Erken oy kullanma işleminin sürdüğü üç eyalette art arda seçime müdahale vakaları rapor edildi. Yangın çıkarıcı cihazlar kullanılarak sabote edilen sandıkların içinde bulunan yüzlerce oy yanarak yok oldu. Yerel polis ve FBI konuya ilişkin soruşturma başlattı.
SEÇİME MÜDAHALE GİRİŞİMİ
ABD'de erken seçim süreci devam ediyor.
Polis yetkilileri, pazartesi sabahı Oregon ve Washington'daki bazı seçim sandıklarının ateşe verildiğini açıkladı.
Polis, ayrı eyaletlerdeki seçim sandıklarında çıkan iki yangının, seçim gününe sadece sekiz gün kala birbiriyle bağlantılı olduğunu ve bunun ciddi bir seçime müdahale girişimi vakası olduğunu belirtti.