ABD'de seçim sandıkları ateşe verildi: Yüzlerce oy pusulası yandı

ABD'de seçim yarışında son düzlüğe girildi. Erken oy kullanma işleminin sürdüğü üç eyalette art arda seçime müdahale vakaları rapor edildi. Yangın çıkarıcı cihazlar kullanılarak sabote edilen sandıkların içinde bulunan yüzlerce oy yanarak yok oldu. Yerel polis ve FBI konuya ilişkin soruşturma başlattı.

ABD'de seçim sandıkları ateşe verildi: Yüzlerce oy pusulası yandı - 1

SEÇİME MÜDAHALE GİRİŞİMİ

ABD'de erken seçim süreci devam ediyor.

Polis yetkilileri, pazartesi sabahı Oregon ve Washington'daki bazı seçim sandıklarının ateşe verildiğini açıkladı.

Polis, ayrı eyaletlerdeki seçim sandıklarında çıkan iki yangının, seçim gününe sadece sekiz gün kala birbiriyle bağlantılı olduğunu ve bunun ciddi bir seçime müdahale girişimi vakası olduğunu belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de seçim sandıkları ateşe verildi: Yüzlerce oy pusulası yandı - 2

YÜZLERCE OY YOK OLDU

Portland, Oregon’da polis "şüpheli bir araç" tespit etti. Pazartesi sabahı erken saatlerde bir sandığın ateşe verilmesinden sonra yüzlerce oy yok oldu.

Pazartesi günü bildirilen olayda, Portland polisi yerel saatle sabah 3:30 civarında çıkan yangına müdahale etti.

Yetkililer, Seçim Dairesi'ndeki güvenliğin müdahale edip yangını söndürdüğünü aktardı.

ABD'de seçim sandıkları ateşe verildi: Yüzlerce oy pusulası yandı - 3

YANGIN ÇIKARICI CİHAZ YERLEŞTİRİLMİŞ

Polis, yangını başlatmak için sandık içine "yangın çıkarıcı bir cihaz" yerleştirildiğini tespit etti.

Portland Polis Bürosu sözcüsü Mike Benner pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Memurlarımız, oy sandığına bir yangın çıkarıcı cihazın takıldığını ve yangının bunun sonucunda çıktığını belirledi." dedi.

Polis, büronun patlayıcı imha biriminin cihazı temizlediğini söyledi.

ABD'de seçim sandıkları ateşe verildi: Yüzlerce oy pusulası yandı - 4

FBI SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU

Yangının çıktığı sırada sandıkta yüzlerce oy pusulası vardı ve yalnızca birkaçı kurtarılabildi. Yerel polise göre FBI konuya ilişkin soruşturma yürütüyor.

Oylarını kullanan ve yangından etkilenebilecek seçmenlerin yerel seçim bürolarına başvurmaları teşvik ediliyor. Seçim yetkilileri, etkilenen seçmenlerle yedek oy pusulalarını alabilmeleri için iletişime geçti.

ABD'de seçim sandıkları ateşe verildi: Yüzlerce oy pusulası yandı - 5

PORTLAND VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Portland Valisi Tina Kotek, kolluk kuvvetleri ve seçim yetkililerinin "hızlı müdahalesini" takdir etti.

X'te yaptığı açıklamada, "Seçmenleri korkutmak veya yaklaşan seçimleri baltalamaya yönelik herhangi bir suç eylemi Amerikan değerlerine aykırıdır ve buna müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'de seçim sandıkları ateşe verildi: Yüzlerce oy pusulası yandı - 6
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