ABD'de seçim sandıkları ateşe verildi: Yüzlerce oy pusulası yandı

SEÇİME MÜDAHALE GİRİŞİMİ

ABD'de erken seçim süreci devam ediyor.

Polis yetkilileri, pazartesi sabahı Oregon ve Washington'daki bazı seçim sandıklarının ateşe verildiğini açıkladı.

Polis, ayrı eyaletlerdeki seçim sandıklarında çıkan iki yangının, seçim gününe sadece sekiz gün kala birbiriyle bağlantılı olduğunu ve bunun ciddi bir seçime müdahale girişimi vakası olduğunu belirtti.