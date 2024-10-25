ABD'de seçim yarışı kızıştı: Adayların odağı salıncak eyaletler
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı kızıştı. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar seçimi kazanabilmek için mitingleri sıklaştırdı. Demokrat Kamala Harris, eski başkan Barack Obama ile miting yaptı. Cumhuriyetçi Donald Trump ise mevcut yönetimi göçmen politikası üzerinden eleştirdi.
Bir yanda Demokrat aday Kamala Harris, diğer yanda Cumhuriyetçi aday Donald Trump. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimine 10 gün kaldı.
Adayların miting düzenlediği noktalar ise seçimde belirleyici olması beklenen ve oyların her iki tarafa yakın oranda dağıldığı salıncak eyaletler.