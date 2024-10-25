ABD'de seçim yarışı kızıştı: Adayların odağı salıncak eyaletler

Kamala Harris, eski Demokrat Başkan Barack Obama ile ilk kez kürsüdeydi. Obama, bir kez daha Trump'ı bencillikle suçladı. Harris'in orta sınıf bir ailede doğduğunu hatırlattı.



Obama, "Harris, hayatını bir sese, bir şampiyona ihtiyaç duyan insanlar adına mücadele ederek geçirmiş bir liderdir. Kamala, ayrıcalıklı bir ailede doğmadı. Orta sınıf bir ailede yetişti." dedi.