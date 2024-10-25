ABD'de seçim yarışı kızıştı: Adayların odağı salıncak eyaletler

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı kızıştı. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar seçimi kazanabilmek için mitingleri sıklaştırdı. Demokrat Kamala Harris, eski başkan Barack Obama ile miting yaptı. Cumhuriyetçi Donald Trump ise mevcut yönetimi göçmen politikası üzerinden eleştirdi.

ABD'de seçim yarışı kızıştı: Adayların odağı salıncak eyaletler - 1

Bir yanda Demokrat aday Kamala Harris, diğer yanda Cumhuriyetçi aday Donald Trump. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimine 10 gün kaldı. 

Adayların miting düzenlediği noktalar ise seçimde belirleyici olması beklenen ve oyların her iki tarafa yakın oranda dağıldığı salıncak eyaletler.

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ABD'de seçim yarışı kızıştı: Adayların odağı salıncak eyaletler - 2

Kamala Harris, eski Demokrat Başkan Barack Obama ile ilk kez kürsüdeydi. Obama, bir kez daha Trump'ı bencillikle suçladı. Harris'in orta sınıf bir ailede doğduğunu hatırlattı. 

Obama, "Harris, hayatını bir sese, bir şampiyona ihtiyaç duyan insanlar adına mücadele ederek geçirmiş bir liderdir. Kamala, ayrıcalıklı bir ailede doğmadı. Orta sınıf bir ailede yetişti." dedi.

ABD'de seçim yarışı kızıştı: Adayların odağı salıncak eyaletler - 3

Seçmenden oy isteyen Harris, "Hayatımızın en önemli seçimlerinden birine 12 gün kaldı. Bunu söylememe gerek yok ama oylama zaten başladı. Hepimiz bunun sonuna kadar başa baş bir yarış olacağını biliyoruz. Ve şüpheniz olmasın. Kazanacağız!" diye konuştu.

ABD'de seçim yarışı kızıştı: Adayların odağı salıncak eyaletler - 4

Harris'e desteğini açıklayıp söz alan ünlü isimler arasında dünyaca ünlü aktör samuel L. Jackson, yönetmen Spike Lee de vardı.

ABD'de seçim yarışı kızıştı: Adayların odağı salıncak eyaletler - 5

Cumhuriyetçi Aday Donald Trump da Arizona Üniversitesi'nin kampüsünde konuştu.

Başkan Joe Biden'ın "Trump'ı politik olarak hapse atmalıyız" sözlerini eleştirdi. Biden'ı demokrasi karşıtı olarak niteledi.

ABD'de seçim yarışı kızıştı: Adayların odağı salıncak eyaletler - 6

Trump mevcut yönetimi bir kez daha göçmen politikası üzerinden eleştirdi. Göçmenleri sınır dışı edeceğini aktaran Trump, "Göreve başlar başlamaz, Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı programını başlatacağım.Ve buradan, bir Amerikan vatandaşını ya da bir kolluk görevlisini öldüren her göçmen için idam cezası çağrısında bulunuyorum." dedi.

ABD'de seçim yarışı kızıştı: Adayların odağı salıncak eyaletler - 7

Trump da seçmenini sandık başına gitmeye çağırdı.

Anketlere göre, Harris ve Trump arasındaki yarışın başa baş geçmesi bekleniyor.

ABD'de seçim yarışı kızıştı: Adayların odağı salıncak eyaletler - 8
ABD'de seçim yarışı kızıştı: Adayların odağı salıncak eyaletler - 9
ABD'de seçim yarışı kızıştı: Adayların odağı salıncak eyaletler - 10
ABD'de seçim yarışı kızıştı: Adayların odağı salıncak eyaletler - 11
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